Сотни одесситов целый день будут без воды — адреса
Сегодня, 16 апреля, у некоторых жителей Пересыпского района Одессы до вечера не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения ремонта
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Раздельная — все дома;
- Луцка — все дома;
- Победы — все дома;
- Симферопольская — все дома;
- Рельефная — все дома;
- Вишневая — все дома;
- Центральная — все дома;
- Яблочная — все дома;
- Песочная — все дома;
- Красносельская — все дома;
- Демьянова — все дома;
- Соляная — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
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