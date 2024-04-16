Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сотни одесситов целый день будут без воды — адреса arrow

Сотни одесситов целый день будут без воды — адреса

16 апреля 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сотни одесситов целый день будут без воды — адреса
В кране нет воды. Фото иллюстративный: smr.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 16 апреля, у некоторых жителей Пересыпского района Одессы до вечера не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения ремонта

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

  • Раздельная — все дома;
  • Луцка — все дома;
  • Победы — все дома;
  • Симферопольская — все дома;
  • Рельефная — все дома;
  • Вишневая — все дома;
  • Центральная — все дома;
  • Яблочная — все дома;
  • Песочная — все дома;
  • Красносельская — все дома;
  • Демьянова — все дома;
  • Соляная — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начался процесс приемки документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю