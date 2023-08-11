Сотни одесситов останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 августа, более 40 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Фонтанская дорога, 143

2-й пер. Второй улицы, 1 – 5, 2 – 12,

2-й пер. Шестой улицы, 1 – 7, 4 – 8,

5-я Улица, 1 – 13, 2 – 24,

6-я Улица, 1 – 25, 2 – 10 А, 3333/99,

ул. Академика Горького, 42 – 48 А,

ул. Багрицкого, 50 – 56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,

ул. Василия Жуковского, 40, 42, 42/1, 43, 45, 47,

ул. Весенняя, 4 – 14,15 – 41,

ул. Учительская, 1 – 27,2 – 22,

ул. Гаевая, 1 – 23, 2 – 16,

ул. Глиняная, 27 – 43, 30 – 48,

ул. Дальняя, 1 – 31, 2 – 32,

ул. Ефимова, 29 – 49, 34 – 42 А,

ул. Житомирская, 44,

ул. Капитана Гаврикова, 1, 2, 2А, 4,

пров. Косовский, 3, 4, 5, 6, 6А, 8,

ул. Угловая, 1 – 27, 2 – 16,

ул. Самолетная, 1 – 15, 2 – 18 б,

ул. Малиновского Маршала 66 – 92,

ул. Нечипоренко, 4,

пров. Нечипоренко, 2, 2/22,

ул. Овидиопольская улица, 13 – 41,30 – 34,

пров. Овидиопольский, 1 – 7, 2 – 4,

ул. Перовской Софии, 27 – 47, 30 – 48,

пров. Первый 6-й улицы, 1А, 1Б, 1, 2 – 10 А,

ул. Прирейковая, 1 – 19, 2 – 38,

пров. Январский, 3,

пров. Январского восстания 7,

ул. Стекловая, 2А,

ул. Тимошенко Александра, 39, 41, 42,

ул. Тираспольская, 5 – 19, 14 – 24 А,

ул. Тираспольское шоссе, 24,

ул. Условие, 13,

ул. Фигнер Веры, 11 – 17,16 – 26, 2 – 14,

ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 10Б – 58, 13 – 55,

ул. Степная, 1 – 31, 2 – 22,

ул. Хуторская, 15 – 71, 26 – 40.

Где не будет света до 19:00

ул. Академика Филатова, 12А, 14, 14А, 16, 16А,

ул. Варненская 2, 2/2, 2/3, 4,

ул. Героев Крут, 6, 8, 8Б,

ул. Космонавтов, 1 – 7,

ул. Люстдорфская дорога, 52Б, 52Б корп.1, 54В.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел совещание с министром энергетики Германом Галущенко и представителями "Укрэнерго". Самым главным вопросом обсуждения было обеспечение Украины энергетическим оборудованием.