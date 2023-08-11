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Сотні одеситів залишаться без світла: перелік адрес

11 серпня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сотні одеситів залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 11 серпня, понад 40 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • Фонтанська дорога, 143 
  • 2-й пров. Другої вулиці, 1 – 5, 2 – 12, 
  • 2-й пров. Шостої вулиці, 1 – 7, 4 – 8, 
  • 5-а Вулиця, 1 – 13, 2 – 24, 
  • 6-а Вулиця, 1 – 25, 2 – 10 А, 3333/99, 
  • вул. Академіка Гаркавого, 42 – 48 А, 
  • вул. Багрицького, 50 – 56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А, 
  • вул. Василя Жуковського, 40, 42,  42/1, 43, 45, 47, 
  • вул. Весіння, 4 – 14,15 – 41, 
  • вул. Вчительська, 1 – 27,2 – 22, 
  • вул. Гайова, 1 – 23, 2 – 16, 
  • вул. Глиняна, 27 – 43, 30 – 48, 
  • вул. Дальня, 1 – 31, 2 – 32, 
  • вул. Єфімова, 29 – 49, 34 – 42 А, 
  • вул. Житомирська, 44, 
  • вул. Капітана Гаврікова, 1, 2, 2А, 4, 
  • пров. Косовський, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 
  • вул. Кутова, 1 – 27, 2 – 16, 
  • вул. Літакова, 1 – 15, 2 – 18 б, 
  • вул. Малиновського Маршала 66 – 92, 
  • вул. Нечипоренка, 4, 
  • пров. Нечипоренка, 2, 2/22, 
  • вул. Овідіопольська вулиця, 13 – 41,30 – 34, 
  • пров. Овідіопольський, 1 – 7, 2 – 4, 
  • вул. Перовської Софії, 27 – 47, 30 – 48, 
  • пров. Перший 6-ї вулиці,1А, 1Б, 1, 2 – 10 А, 
  • вул. Прирейкова, 1 – 19, 2 – 38, 
  • пров. Січневий, 3, 
  • пров. Січневого повстання 7, 
  • вул. Стеклова, 2А, 
  • вул. Тимошенко Олександра, 39, 41, 42, 
  • вул. Тираспольська, 5 – 19, 14 – 24 А, 
  • вул. Тираспольське шосе, 24, 
  • вул. Умова, 13, 
  • вул. Фігнер Віри, 11 – 17,16 – 26, 2 – 14, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова, 10Б – 58, 13 – 55, 
  • вул. Степова, 1 – 31, 2 – 22, 
  • вул. Хутірська, 15 – 71, 26 – 40.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Академіка Філатова, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 
  • вул. Варненська 2, 2/2, 2/3, 4, 
  • вул. Героїв Крут, 6, 8, 8Б, 
  • вул. Космонавтів, 1 – 7, 
  • вул. Люстдорфська дорога, 52Б, 52Б корп.1, 54В.

Нагадаємо, Прем'єр – міністр України Денис Шмигаль провів нараду з міністром енергетики Германом Галущенком та представниками "Укренерго". Найголовнішим питанням обговорення було забезпечення України енергетичним обладнанням.

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