Сотні одеситів залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 серпня, понад 40 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Фонтанська дорога, 143

2-й пров. Другої вулиці, 1 – 5, 2 – 12,

2-й пров. Шостої вулиці, 1 – 7, 4 – 8,

5-а Вулиця, 1 – 13, 2 – 24,

6-а Вулиця, 1 – 25, 2 – 10 А, 3333/99,

вул. Академіка Гаркавого, 42 – 48 А,

вул. Багрицького, 50 – 56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,

вул. Василя Жуковського, 40, 42, 42/1, 43, 45, 47,

вул. Весіння, 4 – 14,15 – 41,

вул. Вчительська, 1 – 27,2 – 22,

вул. Гайова, 1 – 23, 2 – 16,

вул. Глиняна, 27 – 43, 30 – 48,

вул. Дальня, 1 – 31, 2 – 32,

вул. Єфімова, 29 – 49, 34 – 42 А,

вул. Житомирська, 44,

вул. Капітана Гаврікова, 1, 2, 2А, 4,

пров. Косовський, 3, 4, 5, 6, 6А, 8,

вул. Кутова, 1 – 27, 2 – 16,

вул. Літакова, 1 – 15, 2 – 18 б,

вул. Малиновського Маршала 66 – 92,

вул. Нечипоренка, 4,

пров. Нечипоренка, 2, 2/22,

вул. Овідіопольська вулиця, 13 – 41,30 – 34,

пров. Овідіопольський, 1 – 7, 2 – 4,

вул. Перовської Софії, 27 – 47, 30 – 48,

пров. Перший 6-ї вулиці,1А, 1Б, 1, 2 – 10 А,

вул. Прирейкова, 1 – 19, 2 – 38,

пров. Січневий, 3,

пров. Січневого повстання 7,

вул. Стеклова, 2А,

вул. Тимошенко Олександра, 39, 41, 42,

вул. Тираспольська, 5 – 19, 14 – 24 А,

вул. Тираспольське шосе, 24,

вул. Умова, 13,

вул. Фігнер Віри, 11 – 17,16 – 26, 2 – 14,

вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б – 58, 13 – 55,

вул. Степова, 1 – 31, 2 – 22,

вул. Хутірська, 15 – 71, 26 – 40.

Де не буде світла до 19:00

вул. Академіка Філатова, 12А, 14, 14А, 16, 16А,

вул. Варненська 2, 2/2, 2/3, 4,

вул. Героїв Крут, 6, 8, 8Б,

вул. Космонавтів, 1 – 7,

вул. Люстдорфська дорога, 52Б, 52Б корп.1, 54В.

Нагадаємо, Прем'єр – міністр України Денис Шмигаль провів нараду з міністром енергетики Германом Галущенком та представниками "Укренерго". Найголовнішим питанням обговорення було забезпечення України енергетичним обладнанням.