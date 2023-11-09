Сотни одесситов остались без света — причины

Плановые работы техников. Фото: ДТЭК

Сегодня, 9 ноября, сотни одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Где именно будут отключения света

Центральный РЭС:

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Старопортофранковская, 25,

Преображенская, 35а,37,

Новосельского, 17-96,

Гоголя, 1/3, 7,

Коблевская, 2-9,

Приморская, 20,23,25,

Тираспольская, 6,

спуск Военный, 1/3.

Южный РЭС:

Краснова, 11-17,

Авд.-Черноморского, 11-165,

Луганская, 14б,

Толбухина, 120-142,

Стекольщика, 1-10.

пров. Загородний, 9,

В. Симоненко, 1,11а.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Укрэнерго заверили, что в ближайшее время нет причин для отключения света – украинские электростанции выработают достаточно энергии. Однако ситуация может измениться при обстрелах России.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал решение СНБО о проведении мероприятий по усилению устойчивости энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду 2023/2024. Решения включают меры по предотвращению дефицита электроэнергии во время вероятных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.