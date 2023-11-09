Сотні одеситів залишилися без світла — причини
Сьогодні, 9 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Де саме будуть відключення світла
Центральний РЕМ:
- Старопортофранківська, 25,
- Преображенська, 35а,37,
- Новосельського, 17-96,
- Гоголя, 1/3, 7,
- Коблевська, 2-9,
- Приморська, 20,23,25,
- Тираспольська, 6,
- узвіз Військовий, 1/3.
Південний РЕМ:
- Краснова, 11-17,
- Авд.-Чорноморського, 11-165,
- Луганська, 14б,
- Толбухіна, 120-142,
- Шклярука, 1-10.
- пров. Загородній, 9,
- В.Симоненка, 1,11а.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії.
Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.
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