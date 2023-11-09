Сотні одеситів залишилися без світла — причини

Планові роботи техніків. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 9 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Де саме будуть відключення світла

Центральний РЕМ:

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Старопортофранківська, 25,

Преображенська, 35а,37,

Новосельського, 17-96,

Гоголя, 1/3, 7,

Коблевська, 2-9,

Приморська, 20,23,25,

Тираспольська, 6,

узвіз Військовий, 1/3.

Південний РЕМ:

Краснова, 11-17,

Авд.-Чорноморського, 11-165,

Луганська, 14б,

Толбухіна, 120-142,

Шклярука, 1-10.

пров. Загородній, 9,

В.Симоненка, 1,11а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.