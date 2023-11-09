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Сотні одеситів залишилися без світла — причини

9 листопада 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сотні одеситів залишилися без світла — причини
Планові роботи техніків. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 9 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт. 

Де саме будуть відключення світла

Центральний РЕМ:

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  • Старопортофранківська, 25,
  • Преображенська, 35а,37,
  • Новосельського, 17-96,  
  • Гоголя, 1/3, 7,
  • Коблевська, 2-9,
  • Приморська, 20,23,25,
  • Тираспольська, 6,
  • узвіз Військовий, 1/3.

Південний РЕМ:

  • Краснова, 11-17,
  • Авд.-Чорноморського, 11-165,
  • Луганська, 14б,
  • Толбухіна, 120-142,
  • Шклярука, 1-10.
  • пров. Загородній, 9,
  • В.Симоненка, 1,11а. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії. 

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання  дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. 

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