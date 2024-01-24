Сотни одесситов остались без воды — перечень адресов

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 24 января, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 14:00, однако время работ может измениться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Матюшенко — все дома;

ул. Канатная — все дома;

ул. Жуковского — все дома;

пер. Чубаевский — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

В Одессе не работают бюветы

Кроме того, в связи с проведением работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.

ул. Просвещения, 1Д — с 10:00 до 14:00;

ул. Гераниева — с 9:00 до 13:00.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.