Сотні одеситів залишилися без води — перелік адрес

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Сьогодні, 24 січня, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 14:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Матюшенка — усі будинки;

вул. Канатна — усі будинки;

вул. Жуковського — усі будинки;

пров. Чубаївський — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

В Одесі не працюють бювети

Крім того, через проведення робіт з технічного обслуговування тимчасово не працюватимуть деякі бювети.

вул. Просвіти, 1Д — з 10:00 до 14:00;

вул. Геранієва — з 9:00 до 13:00.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

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