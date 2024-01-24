Сотні одеситів залишилися без води — перелік адрес
Сьогодні, 24 січня, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 14:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Матюшенка — усі будинки;
- вул. Канатна — усі будинки;
- вул. Жуковського — усі будинки;
- пров. Чубаївський — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
В Одесі не працюють бювети
Крім того, через проведення робіт з технічного обслуговування тимчасово не працюватимуть деякі бювети.
- вул. Просвіти, 1Д — з 10:00 до 14:00;
- вул. Геранієва — з 9:00 до 13:00.
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