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Сотни одесситов остались до вечера без воды

6 ноября 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сотни одесситов остались до вечера без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 6 ноября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • спуск Маринеско — все дома;
  • ул. Новосельского — все дома;
  • ул. Софиевская — все дома;
  • ул. Маяковского — все дома;
  • ул. Махачкалинская, 4а-11;
  • просп. Добровольского, 120-124,140.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно .

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