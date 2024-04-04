Сотни одесситов остались сегодня без света — адреса

Отсутствие света. Фото: УНИАН

Сегодня, 4 апреля, большая часть одесситов осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением и обещают вернуть свет в дома горожан к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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Жуковского, 2, 4, 5;

Бунина, 1, 3, 4, 8;

Карантинная, 2, 17;

Еврейская, 2, 2а, 4, 4а;

Канатная, 26а, 28;

Спуск Деволановский, 17.

Южный РЭС:

М. Малиновского, 35, 37, 41, 47а;

1-я линия Вильямса, 43;

Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 17, 17а, 17б, 17в, 31;

Дача Ковалевского, 98, 102а, 108;

Дениса Максишко (Марии Демченко), 5-я Линия, 30, 38;

Садовского — все дома;

Саксаганского — все дома;

пров. Водный — все дома;

Березанская, 3/корп.12;

пер. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена — все дома.

Северный РЭС:

Неждановой, 73;

Профессора Коровицкого — все дома;

пер. Крыжановский — все дома;

Павлодарского — все дома;

Хавкина — все дома;

пер. Шахтинский, 1 — 7, 9;

пер. Шебелинский — все дома;

Авангардная — все дома;

Бадаева — все дома;

Летняя — все дома;

Обрывистая — все дома;

1-я Пересыпская — все дома;

Павлодарского — все дома;

пер. 1-й Пересыпский — все дома;

пер. Сумской — все дома;

Агрономическая — все дома;

Ананьевская — все дома;

пер. Москети — все дома;

пер. Ковиловой — все дома;

Листяная — все дома;

Металлистов — все дома;

Мирная — все дома;

Беляевская — все дома;

Савранская — все дома;

Тарутинская — все дома;

Г. Гудовича — все дома;

Никитина — все дома;

Дорожная — все дома;

Озерная — все дома;

Осенняя — все дома;

Светлая — все дома;

Сергея Ядова — все дома;

Украинский — все дома;

пер. Пролетарский — все дома;

Дорожная — все дома.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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Напомним, что скоро в Одессе начнут выключать центральное отопление в домах и квартирах горожан. Дата завершения отопительного сезона назначена на 7 апреля.



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