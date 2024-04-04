Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла — адреси
Сьогодні, 4 квітня, велика частина одеситів залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням і обіцяють повернути світло у будинки містян до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від завершення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Жуковського, 2, 4, 5;
- Буніна, 1, 3, 4, 8;
- Карантинна, 2, 17;
- Єврейська, 2, 2а, 4, 4а;
- Канатна, 26а, 28;
- Узвіз Деволанівський, 17.
Південний РЕМ:
- М. Малиновського, 35, 37, 41, 47а;
- 1-а лінія Вільямса, 43;
- Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 17, 17а, 17б, 17в, 31;
- Дача Ковалевського, 98, 102а, 108;
- Дениса Максишка (Марії Демченко), 5-а Лінія, 30, 38;
- Садовського — усі будинки;
- Саксаганського — усі будинки;
- пров. Водний — усі будинки;
- Березанська, 3/корп.12;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена — усі будинки.
Північний РЕМ:
- Нежданової, 73;
- Професора Коровицького — усі будинки;
- пров. Крижанівський — усі будинки;
- Павлодарського — усі будинки;
- Хавкіна — усі будинки;
- пров. Шахтинський, 1-7, 9;
- пров. Шебелинський — усі будинки;
- Авангардна — усі будинки;
- Бадаєва — усі будинки;
- Літня — усі будинки;
- Обривиста — усі будинки;
- 1-а Пересипська — усі будинки;
- Павлодарського — усі будинки;
- пров. 1-й Пересипський — усі будинки;
- пров. Сумський — усі будинки;
- Агрономічна — усі будинки;
- Ананьївська — усі будинки;
- пров. Москеті — усі будинки;
- пров. Ковиловий — усі будинки;
- Листяна — усі будинки;
- Металістів — усі будинки;
- Мирна — усі будинки;
- Біляївська — усі будинки;
- Савранська — усі будинки;
- Тарутинська — усі будинки;
- Г. Гудовича — усі будинки;
- Нікітіна — усі будинки;
- Дорожня — усі будинки;
- Озерна — усі будинки;
- Осіння — усі будинки;
- Світла — усі будинки;
- Сергія Ядова — усі будинки;
- Українська — усі будинки;
- пров. Пролетарський — усі будинки;
- Дорожня — усі будинки.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що невдовзі в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.
Раніше ми писали, що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.
Також ми повідомляли, що у поточному році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.
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