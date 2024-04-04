Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла — адреси

Відсутність світла. Фото: УНІАН

Сьогодні, 4 квітня, велика частина одеситів залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням і обіцяють повернути світло у будинки містян до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від завершення ремонтних робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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Жуковського, 2, 4, 5;

Буніна, 1, 3, 4, 8;

Карантинна, 2, 17;

Єврейська, 2, 2а, 4, 4а;

Канатна, 26а, 28;

Узвіз Деволанівський, 17.

Південний РЕМ:

М. Малиновського, 35, 37, 41, 47а;

1-а лінія Вільямса, 43;

Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 17, 17а, 17б, 17в, 31;

Дача Ковалевського, 98, 102а, 108;

Дениса Максишка (Марії Демченко), 5-а Лінія, 30, 38;

Садовського — усі будинки;

Саксаганського — усі будинки;

пров. Водний — усі будинки;

Березанська, 3/корп.12;

пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена — усі будинки.

Північний РЕМ:

Нежданової, 73;

Професора Коровицького — усі будинки;

пров. Крижанівський — усі будинки;

Павлодарського — усі будинки;

Хавкіна — усі будинки;

пров. Шахтинський, 1-7, 9;

пров. Шебелинський — усі будинки;

Авангардна — усі будинки;

Бадаєва — усі будинки;

Літня — усі будинки;

Обривиста — усі будинки;

1-а Пересипська — усі будинки;

Павлодарського — усі будинки;

пров. 1-й Пересипський — усі будинки;

пров. Сумський — усі будинки;

Агрономічна — усі будинки;

Ананьївська — усі будинки;

пров. Москеті — усі будинки;

пров. Ковиловий — усі будинки;

Листяна — усі будинки;

Металістів — усі будинки;

Мирна — усі будинки;

Біляївська — усі будинки;

Савранська — усі будинки;

Тарутинська — усі будинки;

Г. Гудовича — усі будинки;

Нікітіна — усі будинки;

Дорожня — усі будинки;

Озерна — усі будинки;

Осіння — усі будинки;

Світла — усі будинки;

Сергія Ядова — усі будинки;

Українська — усі будинки;

пров. Пролетарський — усі будинки;

Дорожня — усі будинки.



Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що невдовзі в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.



Раніше ми писали, що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.



Також ми повідомляли, що у поточному році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.