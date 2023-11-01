Сотни одесситов остались сегодня без света

Энергетик работает на линиях. Фото: УНИАН

Сегодня, 1 ноября, несколько сот одесситов остались без электроснабжения. Энергетики проводят плановые ремонт работы на сетях города и обещают как можно быстрее вернуть свет в дома.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

ул. Фонтанская дорога, 16/корп.8,

ул. Бригадная, 4,

ул. Варненская, 7, 7/корп.2, 7а, 9,

ул. Генерала Петрова, 8, 10.

Северный РЭС:

36-я линия, 15,

36-я линия на жилом массиве, 13-24,

37-я линия на жилом массиве, 9-18,

45-я линия на жилом массиве, 1-36,

46-я линия на жилом массиве, 1-35,

ул. Луцкая, 65, 67, 69, 71, 73, 75,

ул. 4-я, 38-52; 37-58А,

пер. Оранжерейный, 1-16Б,

36-я линия на жилом массиве, 1-14,

37-я линия на жилом массиве, 1-10,

43-я линия на жилом массиве, 2-34,

44-я линия на жилом массиве, 1-51,

ул. Луцкая, 59-63,

ул. Ракетная, 1-18,

ул. Агрономическая, 60-117А; 94-131,

пер. Людмилы Гинзбург, 29-43,

пер. Оранжерейный, 18а-43А,

ул. Хуторская, 15-43,

ул. Академика Панкратовой, 24г-61; 20-57,

ул. Хавкина, 33-51а,

пер. Цементный, 1-17,

ул. Котляревского, 1-23,

пер. Людмилы Гинзбург, 5-27Б,

ул. Академика Панкратовой, 16, 17, 18, 18/корп.1-31,

ул. Хуторская, 86г,

ул. Академика Панкратовой, 1-31А,

ул. Круговая, 10б-58,

ул. Хавкина, 1-31,

ул. Хуторская, 45а-71, 95е,

ул. Геологическая, 9-23а,

ул. Степная, 1-31,

пер. Хуторской, 6-6/корп.3,

пер. Хуторской, 1-29; 14-22,

пер. Цементный, 6а,

ул. Хуторская, 97/г/1,

ул. Круговая, 1-17Б,

пер. Шебелинский, 13а-27,

ул. Академика Панкратовой, 29,

ул. Ховкина, 35а-51,

ул. Хуторская, 42-105В,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины опровергли заявление украинского нардепа Сергея Нагорняка о том, что в ноябре будут использованы графики ограничений потребления электроэнергии. Там заявили, что пока для этого нет никаких оснований.