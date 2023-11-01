Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла — енергетики назвали причину
Сьогодні, 1 листопада, кілька сотень одеситів залишилися без електропостачання. Енергетики проводять планові ремонті роботи на мережах міста та обіцяють якнайшвидше повернути світло у будинки.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- вул. Фонтанська дорога, 16/корп.8,
- вул. Бригадна, 4,
- вул. Варненська, 7, 7/корп.2, 7а, 9,
- вул. Генерала Петрова, 8, 10.
Північний РЕМ:
- 36-а лінія, 15,
- 36-а лінія на житловому масиві, 13-24,
- 37-а лінія на житловому масиві, 9-18,
- 45-а лінія на житловому масиві, 1-36,
- 46-а лінія на житловому масиві, 1-35,
- вул. Луцька, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
- вул. 4-а, 38-52; 37-58А,
- пров. Оранжерейний, 1-16Б,
- 36-а лінія на житловому масиві, 1-14,
- 37-а лінія на житловому масиві, 1-10,
- 43-а лінія на житловому масиві, 2-34,
- 44-а лінія на житловому масиві, 1-51,
- вул. Луцька, 59-63,
- вул. Ракетна, 1-18,
- вул. Агрономічна, 60-117А; 94-131,
- пров. Людмили Гінзбург, 29-43,
- пров. Оранжерейний, 18а-43А,
- вул. Хуторська, 15-43,
- вул. Академіка Панкратової, 24г-61; 20-57,
- вул. Хавкіна, 33-51а,
- пров. Цементний, 1-17,
- вул. Котляревського, 1-23,
- пров. Людмили Гінзбург, 5-27Б,
- вул. Академіка Панкратової, 16, 17,18,18/корп.1-31,
- вул. Хуторська, 86г,
- вул. Академіка Панкратової, 1-31А,
- вул. Кругова, 10б-58,
- вул. Хавкіна, 1-31,
- вул. Хуторська, 45а-71, 95е,
- вул. Геологічна, 9-23а,
- вул. Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 6-6/корп.3,
- пров. Хуторський, 1-29; 14-22,
- пров. Цементний, 6а,
- вул. Хуторська, 97/г/1,
- вул. Кругова, 1-17Б,
- пров. Шебелінський, 13а-27,
- вул. Академіка Панкратової, 29,
- вул. Хавкіна, 35а-51,
- вул. Хуторська, 42-105В,
- пров. 4-й Деревообробний, 5
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України спростували заяву українського нардепа Сергія Нагорняка про те, що у листопаді застосують графіки обмежень споживання електроенергії. Там заявили, що наразі для цього немає жодних підстав.
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