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Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла — енергетики назвали причину

1 листопада 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла
Енергетик працює на лініях. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 1 листопада, кілька сотень одеситів залишилися без електропостачання. Енергетики проводять планові ремонті роботи на мережах міста та обіцяють якнайшвидше повернути світло у будинки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • вул. Фонтанська дорога, 16/корп.8,
  • вул. Бригадна, 4,
  • вул. Варненська, 7, 7/корп.2, 7а, 9,
  • вул. Генерала Петрова, 8, 10.

Північний РЕМ:

  • 36-а лінія, 15,
  • 36-а лінія на житловому масиві, 13-24,
  • 37-а лінія на житловому масиві, 9-18,
  • 45-а лінія на житловому масиві, 1-36,
  • 46-а лінія на житловому масиві, 1-35,
  • вул. Луцька, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
  • вул. 4-а, 38-52; 37-58А,
  • пров. Оранжерейний, 1-16Б,
  • 36-а лінія на житловому масиві, 1-14,
  • 37-а лінія на житловому масиві, 1-10,
  • 43-а лінія на житловому масиві, 2-34,
  • 44-а лінія на житловому масиві, 1-51,
  • вул. Луцька, 59-63,
  • вул. Ракетна, 1-18,
  • вул. Агрономічна, 60-117А;  94-131,
  • пров. Людмили Гінзбург, 29-43,
  • пров. Оранжерейний, 18а-43А,
  • вул. Хуторська, 15-43,
  • вул. Академіка Панкратової, 24г-61; 20-57,
  • вул. Хавкіна, 33-51а,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • вул. Котляревського, 1-23,
  • пров. Людмили Гінзбург, 5-27Б,
  • вул. Академіка Панкратової, 16, 17,18,18/корп.1-31,
  • вул. Хуторська, 86г,
  • вул. Академіка Панкратової, 1-31А,
  • вул. Кругова, 10б-58,
  • вул. Хавкіна, 1-31,
  • вул. Хуторська, 45а-71, 95е,
  • вул. Геологічна, 9-23а,
  • вул. Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 6-6/корп.3,
  • пров. Хуторський, 1-29; 14-22,
  • пров. Цементний, 6а,
  • вул. Хуторська, 97/г/1,
  • вул. Кругова, 1-17Б,
  • пров. Шебелінський, 13а-27,
  • вул. Академіка Панкратової, 29,
  • вул. Хавкіна, 35а-51,
  • вул. Хуторська, 42-105В,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України спростували заяву українського нардепа Сергія Нагорняка про те, що у листопаді застосують графіки обмежень споживання електроенергії. Там заявили, що наразі для цього немає жодних підстав. 

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