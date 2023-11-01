Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла

Енергетик працює на лініях. Фото: УНІАН

Сьогодні, 1 листопада, кілька сотень одеситів залишилися без електропостачання. Енергетики проводять планові ремонті роботи на мережах міста та обіцяють якнайшвидше повернути світло у будинки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

вул. Фонтанська дорога, 16/корп.8,

вул. Бригадна, 4,

вул. Варненська, 7, 7/корп.2, 7а, 9,

вул. Генерала Петрова, 8, 10.

Північний РЕМ:

36-а лінія, 15,

36-а лінія на житловому масиві, 13-24,

37-а лінія на житловому масиві, 9-18,

45-а лінія на житловому масиві, 1-36,

46-а лінія на житловому масиві, 1-35,

вул. Луцька, 65, 67, 69, 71, 73, 75,

вул. 4-а, 38-52; 37-58А,

пров. Оранжерейний, 1-16Б,

36-а лінія на житловому масиві, 1-14,

37-а лінія на житловому масиві, 1-10,

43-а лінія на житловому масиві, 2-34,

44-а лінія на житловому масиві, 1-51,

вул. Луцька, 59-63,

вул. Ракетна, 1-18,

вул. Агрономічна, 60-117А; 94-131,

пров. Людмили Гінзбург, 29-43,

пров. Оранжерейний, 18а-43А,

вул. Хуторська, 15-43,

вул. Академіка Панкратової, 24г-61; 20-57,

вул. Хавкіна, 33-51а,

пров. Цементний, 1-17,

вул. Котляревського, 1-23,

пров. Людмили Гінзбург, 5-27Б,

вул. Академіка Панкратової, 16, 17,18,18/корп.1-31,

вул. Хуторська, 86г,

вул. Академіка Панкратової, 1-31А,

вул. Кругова, 10б-58,

вул. Хавкіна, 1-31,

вул. Хуторська, 45а-71, 95е,

вул. Геологічна, 9-23а,

вул. Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 6-6/корп.3,

пров. Хуторський, 1-29; 14-22,

пров. Цементний, 6а,

вул. Хуторська, 97/г/1,

вул. Кругова, 1-17Б,

пров. Шебелінський, 13а-27,

вул. Академіка Панкратової, 29,

вул. Хавкіна, 35а-51,

вул. Хуторська, 42-105В,

пров. 4-й Деревообробний, 5

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України спростували заяву українського нардепа Сергія Нагорняка про те, що у листопаді застосують графіки обмежень споживання електроенергії. Там заявили, що наразі для цього немає жодних підстав.