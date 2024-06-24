Плановое отключение света в Одессе на понедельник. 24 июня: адреса

В Одессе действуют плановые отключения света из-за ремонта сегодня, 24 июня. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 24 июня, в Одесской области в течение целых суток будут продолжаться стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях — поэтому у многих одесситов электроэнергии не будет до 19:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света из-за ремонта

Южный РЭС:

пер. Узкий, 5, 13, 14б;

Костанди, 3 — 8;

Амундсена, 1а — 8;

Золотой Берег, 4 — 37;

Фонтанская дорога, 114 — 173;

пер. Амбулаторный, 2 — 17;

пер. Белякова, 1 — 4;

пер. Всеволода Змиенко, 1 — 7;

Дача Ковалевского, 1, 1б, 2/3, 3, 7;

Леваневского, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11;

Рыболовная Балка, 3;

Дача Ковалевского, 142;

9 Линия, 1;

пер. 2-й Мичманский, 2;

пер. Байдукова, 1 — 7;

пер. Леваневского, 1, 2, 2-я, 3/1, 11;

пер. Фестивальный, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4.

Давида Бурлюка (Гаршина), 5, 5/13, 5/5, 18а;

Костанди, 5 — 25;

Куприна, 9а;

пер. 1-й Украинский, 1 — 11;

пер. 2-й Костанди, 1 — 15;

пер. 2-й Украинский, 1, 2;

пер. 3-й Костанди, 1/3 — 11;

Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3 — 22;

Семена Яхненко;

Хрустальная, 1;

Фонтанская дорога;

пер. Летний, 1 — 5.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Бреуса, 24 — 61/1а;

Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в;

Складская, 2, 2/4;

Гранитная (Чернышевского), 1 — 26;

Пишенина, 8 — 59;

Петра Лещенко, 83 — 106;

Ученическая, 1 — 55б;

Чумацкая, 108, 109, 110;

пер. 1-й Ступенчатый, 10 — 18;

пер. Северный, 33 — 47;

Северная, 39а — 116;

2-я Ползунова, 1 — 16;

пер. 1-й Ползунова, 12а, 19;

пер. Черновицкий, 1 — 20;

Маршала Бабаджаняна, 1 — 28;

Авиационная, 1, 1/корп.5;

Новая, 7;

Живописная (Скворцова), 2, 4, 15 — 22е;

Поездная, 5, 5а, 6;

Шота Руставели, 23, 35 — 53;

пер. Парашютный, 1а — 8б;

пер. Рекордный, 1 — 7;

Академическая, 6, 6а, 6д;

Кленовая, 4, 6, 11, 13;

Добровольцев (Маршала Говорова), 26/корп.4;

Герцена, 2, 4а, 5, 9;

Ефимова, 2 — 49;

пер. Герцена, 2 — 11, 51;

Багрицкого, 50 — 75;

Весенняя, 4 — 41;

Глиняная, 27 — 48;

Малиновского, 66 — 92;

Мраморная (Перовской Софии), 27 — 48;

Тимошенко Александра, 39, 41, 42;

Буковецкого (Фигнер Веры), 11 — 26;

Косовского, 3 — 8.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Подробнее о разделе на группы по отключениям можно ознакомиться по ссылке.