Планові відключення світла в Одесі на понеділок. 24 червня: адреси

Сотні тисяч одеситів без світла до самого вечора — адреси
Сьогодні, 24 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у багатьох одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через ремонт
Південний РЕМ:
- пров. Вузький, 5, 13, 14б;
- Костанді, 3 — 8;
- Амундсена, 1а — 8;
- Золотий Берег, 4 — 37;
- Фонтанська дорога, 114 — 173;
- пров. Амбулаторний, 2 — 17;
- пров. Бєлякова, 1 — 4;
- пров. Всеволода Змієнка, 1 — 7;
- Дача Ковалевського, 1, 1б, 2/3, 3, 7;
- Леваневського, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11;
- Рибальська Балка, 3;
- Дача Ковалевського, 142;
- 9 Лінія, 1;
- пров. 2-й Мічманський, 2;
- пров. Байдукова, 1 — 7;
- пров. Леваневського, 1, 2, 2-а, 3/1, 11;
- пров. Фестивальний, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4.
- Давида Бурлюка (Гаршина), 5, 5/13, 5/5, 18а;
- Костанді, 5 — 25;
- Купріна, 9а;
- пров. 1-й Український, 1 — 11;
- пров. 2-й Костанді, 1 — 15;
- пров. 2-й Український, 1, 2;
- пров. 3-й Костанді, 1/3 — 11;
- Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3 — 22;
- Семена Яхненка;
- Кришталева, 1;
- Фонтанська дорога;
- пров. Літній, 1 — 5.
Роботи до 17:00
Центральний РЕМ:
- Бреуса, 24 — 61/1а;
- Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в;
- Складська, 2, 2/4;
- Гранітна (Чернишевського), 1 — 26;
- Пішеніна, 8 — 59;
- Петра Лещенка, 83 — 106;
- Учнівська, 1 — 55б;
- Чумацька, 108, 109, 110;
- пров. 1-й Східчастий, 10 — 18;
- пров. Північний, 33 — 47;
- Північна, 39а — 116;
- 2-а Ползунова, 1 — 16;
- пров. 1-й Ползунова, 12а, 19;
- пров. Чернівецький, 1 — 20;
- Маршала Бабаджаняна, 1 — 28;
- Авіаційна, 1, 1/корп.5;
- Нова, 7;
- Мальовнича (Скворцова), 2, 4, 15 — 22е;
- Поїздна, 5, 5а, 6;
- Шота Руставелі, 23, 35 — 53;
- пров. Парашутний, 1а — 8б;
- пров. Рекордний, 1 — 7;
- Академічна, 6, 6а, 6д;
- Кленова, 4, 6, 11, 13;
- Добровольців (Маршала Говорова), 26/корп.4;
- Герцена, 2, 4а, 5, 9;
- Єфимова, 2 — 49;
- пров. Герцена, 2 — 11, 51;
- Багрицького, 50 — 75;
- Весіння, 4 — 41;
- Глиняна, 27 — 48;
- Малиновського, 66 — 92;
- Мармурова (Перовської Софії), 27 — 48;
- Тимошенка Олександра, 39, 41, 42;
- Буковецького (Фігнер Віри), 11 — 26;
- Косовського, 3 — 8.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Детальніше про розподіл на групи за відключеннями можна ознайомитись за посиланням.
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