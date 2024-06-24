Планові відключення світла в Одесі на понеділок. 24 червня: адреси

В Одесі діють планові відключення світла через ремонт сьогодні, 24 червня. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 24 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у багатьох одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

пров. Вузький, 5, 13, 14б;

Костанді, 3 — 8;

Амундсена, 1а — 8;

Золотий Берег, 4 — 37;

Фонтанська дорога, 114 — 173;

пров. Амбулаторний, 2 — 17;

пров. Бєлякова, 1 — 4;

пров. Всеволода Змієнка, 1 — 7;

Дача Ковалевського, 1, 1б, 2/3, 3, 7;

Леваневського, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11;

Рибальська Балка, 3;

Дача Ковалевського, 142;

9 Лінія, 1;

пров. 2-й Мічманський, 2;

пров. Байдукова, 1 — 7;

пров. Леваневського, 1, 2, 2-а, 3/1, 11;

пров. Фестивальний, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4.

Давида Бурлюка (Гаршина), 5, 5/13, 5/5, 18а;

Костанді, 5 — 25;

Купріна, 9а;

пров. 1-й Український, 1 — 11;

пров. 2-й Костанді, 1 — 15;

пров. 2-й Український, 1, 2;

пров. 3-й Костанді, 1/3 — 11;

Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3 — 22;

Семена Яхненка;

Кришталева, 1;

Фонтанська дорога;

пров. Літній, 1 — 5.

Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:

Бреуса, 24 — 61/1а;

Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в;

Складська, 2, 2/4;

Гранітна (Чернишевського), 1 — 26;

Пішеніна, 8 — 59;

Петра Лещенка, 83 — 106;

Учнівська, 1 — 55б;

Чумацька, 108, 109, 110;

пров. 1-й Східчастий, 10 — 18;

пров. Північний, 33 — 47;

Північна, 39а — 116;

2-а Ползунова, 1 — 16;

пров. 1-й Ползунова, 12а, 19;

пров. Чернівецький, 1 — 20;

Маршала Бабаджаняна, 1 — 28;

Авіаційна, 1, 1/корп.5;

Нова, 7;

Мальовнича (Скворцова), 2, 4, 15 — 22е;

Поїздна, 5, 5а, 6;

Шота Руставелі, 23, 35 — 53;

пров. Парашутний, 1а — 8б;

пров. Рекордний, 1 — 7;

Академічна, 6, 6а, 6д;

Кленова, 4, 6, 11, 13;

Добровольців (Маршала Говорова), 26/корп.4;

Герцена, 2, 4а, 5, 9;

Єфимова, 2 — 49;

пров. Герцена, 2 — 11, 51;

Багрицького, 50 — 75;

Весіння, 4 — 41;

Глиняна, 27 — 48;

Малиновського, 66 — 92;

Мармурова (Перовської Софії), 27 — 48;

Тимошенка Олександра, 39, 41, 42;

Буковецького (Фігнер Віри), 11 — 26;

Косовського, 3 — 8.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Детальніше про розподіл на групи за відключеннями можна ознайомитись за посиланням.