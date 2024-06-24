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Сотні тисяч одеситів без світла до самого вечора — адреси

24 червня 2024 10:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Планові відключення світла в Одесі на понеділок. 24 червня: адреси
В Одесі діють планові відключення світла через ремонт сьогодні, 24 червня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 24 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у багатьох одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла через ремонт

Південний РЕМ:

  • пров. Вузький, 5, 13, 14б;  
  • Костанді, 3 — 8;  
  • Амундсена, 1а — 8;  
  • Золотий Берег, 4 — 37;  
  • Фонтанська дорога, 114 — 173;  
  • пров. Амбулаторний, 2 — 17;  
  • пров. Бєлякова, 1 — 4;  
  • пров. Всеволода Змієнка, 1 — 7;  
  • Дача Ковалевського, 1, 1б, 2/3, 3, 7;  
  • Леваневського, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11;  
  • Рибальська Балка, 3;  
  • Дача Ковалевського, 142;  
  • 9 Лінія, 1;  
  • пров. 2-й Мічманський, 2;  
  • пров. Байдукова, 1 — 7;  
  • пров. Леваневського, 1, 2, 2-а, 3/1, 11;  
  • пров. Фестивальний, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4.  
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 5, 5/13, 5/5, 18а;  
  • Костанді, 5 — 25;  
  • Купріна, 9а;  
  • пров. 1-й Український, 1 — 11;  
  • пров. 2-й Костанді, 1 — 15;  
  • пров. 2-й Український, 1, 2;  
  • пров. 3-й Костанді, 1/3 — 11;  
  • Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3 — 22;  
  • Семена Яхненка;  
  • Кришталева, 1;  
  • Фонтанська дорога;  
  • пров. Літній, 1 — 5.  
    Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:

  • Бреуса, 24 — 61/1а;  
  • Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в;  
  • Складська, 2, 2/4;  
  • Гранітна (Чернишевського), 1 — 26;  
  • Пішеніна, 8 — 59;  
  • Петра Лещенка, 83 — 106;  
  • Учнівська, 1 — 55б;  
  • Чумацька, 108, 109, 110;  
  • пров. 1-й Східчастий, 10 — 18;  
  • пров. Північний, 33 — 47;  
  • Північна, 39а — 116;  
  • 2-а Ползунова, 1 — 16;  
  • пров. 1-й Ползунова, 12а, 19;  
  • пров. Чернівецький, 1 — 20;  
  • Маршала Бабаджаняна, 1 — 28;  
  • Авіаційна, 1, 1/корп.5;  
  • Нова, 7;  
  • Мальовнича (Скворцова), 2, 4, 15 — 22е;  
  • Поїздна, 5, 5а, 6;  
  • Шота Руставелі, 23, 35 — 53;  
  • пров. Парашутний, 1а — 8б;  
  • пров. Рекордний, 1 — 7;  
  • Академічна, 6, 6а, 6д;  
  • Кленова, 4, 6, 11, 13;  
  • Добровольців (Маршала Говорова), 26/корп.4;  
  • Герцена, 2, 4а, 5, 9;  
  • Єфимова, 2 — 49;  
  • пров. Герцена, 2 — 11, 51;  
  • Багрицького, 50 — 75;  
  • Весіння, 4 — 41;  
  • Глиняна, 27 — 48;  
  • Малиновського, 66 — 92;  
  • Мармурова (Перовської Софії), 27 — 48;  
  • Тимошенка Олександра, 39, 41, 42;  
  • Буковецького (Фігнер Віри), 11 — 26;  
  • Косовського, 3 — 8.  
    Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Детальніше про розподіл на групи за відключеннями можна ознайомитись за посиланням.

Одеса
електроенергія
електропостачання
Новини Одеси
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