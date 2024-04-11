Сотни жителей Одессы остались без света до вечера — адреса

Место проведения ремонтных работ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 11 апреля, в Одессе энергетики проводят ремонтные работы на сетях, так что у многих горожан не будет света до вечера. Специалисты обещают вернуть электроснабжение одесситам к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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Авиационная, 1, 1/корп.5;

Багрицкого, 50 — 75;

Базарная, 92, 100;

Жуковского, 27 — 36, 39;

Большая Арнаутская, 80, 82, 90 — 111;

Весенняя, 4 — 41;

Герцена, 2 — 11, 51;

Глиняная, 27 — 48;

Еврейская, 36 — 42, 50 — 58;

Ефимова, 2 — 19, 29 — 49;

Кузнечная, 19 — 55, 59;

Льва Толстого, 17, 19;

Люстдорфская взр., 2б, 4б, 4в;

М. Бабаджаняна, 1 — 24;

Малая Арнаутская, 90 — 113;

Малиновского, 66 — 92;

Нежинская, 64, 65, 66, 72;

Новосельского, 84 — 110;

Мраморная (Перовской Софии), 27 — 48;

Пишенина, 8 -- 59;

пл. Соборная, 1;

пл. Веры Холодной, 1,3;

Поездная, 5, 5а, 6;

Преображенская, 27, 35 – 43, 50 – 82;

пер. Косовский, 3 — 8;

пер. Нечипоренко, 4 — 14;

пер. Ониловой, 3 — 14;

пер. Парашютный, 1 — 8;

пер. Покровский, 3, 5;

пер. Рекордный, 1 — 7;

пер. Успенский, 3 — 9, 14, 23;

просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3 — 6, 11, 27;

сквер Старобазарный, 3, 7;

Живописная (Скворцова), 15 — 22;

Складская, 2, 2/4;

Спиридоновская, 12 — 17, 21;

Тимошенко Александра, 39, 41, 42;

Тираспольская, 1 — 6, 12;

Троицкая, 45 — 51, 56 — 60;

Успенская, 60 — 64, 72, 89, 97 — 105;

Фигнер Веры, 11 — 26;

Гранитная (Чернышевского), 1 — 26;

Чуматько, 7, 41;

Шота Руставели, 23, 35 — 53.

Южный РЭС:

Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 17, А, Б, В, 31, 33А;

1 линия Вильямса, 19, 43;

Березанская, 3/корп.12;

Дача Ковалевского, 72 — 126, 136;

Ляпидовского, 3 — 16;

Дениса Максишко (Марии Демченко), 28 — 38;

Марии Демченко 5-я Линия, 30,38;

Марии Демченко, 6-я Линия, 38;

пер. 1-й Амундсена, 1 — 24;

пер. 2-й Амундсена, 1 — 60;

пер. 3-й Амундсена, 6/корп.11, 12, 13;

пер. Амундсена, 2/корп.4;

пер. Ванная, 3 — 9;

пер. Вильямса, 2 — 15, 17, 18, 21;

пер. Водный, 1 — 21;

просп. Академика Глушко, 17, 19;

Садовского, 1 — 47;

Саксаганского, 1 — 35;

Фонтанская дорога, 141,141а;

Чуковского Корния, 63;

просп. Свободы, 32/а/1;

Зеленый мыс, общество садоводов, 133.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Напомним, что в украинском правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.



Ранее сообщалось, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.