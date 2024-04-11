Сотні жителів Одеси залишилися без світла до вечора — адреси

Місце проведення ремонтних робіт. Фото ілюстративне. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 квітня, в Одесі енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тож у багатьох містян не буде світла до вечора. Фахівці обіцяють повернути електропостачання одеситам до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від завершення ремонтних робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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Авіаційна, 1, 1/корп.5;

Багрицького, 50 — 75;

Базарна, 92, 100;

Жуковського, 27 — 36, 39;

Велика Арнаутська, 80, 82, 90 — 111;

Весіння, 4 — 41;

Герцена, 2 — 11, 51;

Глиняна, 27 — 48;

Єврейська, 36 — 42, 50 — 58;

Єфимова, 2 — 19, 29 — 49;

Ковальська, 19 — 55, 59;

Льва Толстого, 17, 19;

Люстдорфська дор., 2б, 4б, 4в;

М. Бабаджаняна, 1 — 24;

Мала Арнаутська, 90 — 113;

Малиновського, 66 — 92;

Ніжинська, 64, 65, 66, 72;

Новосельського, 84 — 110;

Мармурова (Перовської Софії), 27 — 48;

Пішеніна, 8-59;

пл. Соборна, 1;

пл. Віри Холодної, 1,3;

Поїздна, 5, 5а, 6;

Преображенська, 27, 35 — 43, 50 — 82;

пров. Косовський, 3 — 8;

пров. Нечипоренко, 4 — 14;

пров. Онілової, 3 — 14;

пров. Парашутний, 1 — 8;

пров. Покровський, 3, 5;

пров. Рекордний, 1 — 7;

пров. Успенський, 3 — 9, 14, 23;

просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3 — 6, 11, 27;

сквер Старобазарний, 3, 7;

Мальовнича (Скворцова), 15 — 22;

Складська, 2, 2/4;

Спірідонивська, 12 — 17, 21;

Тимошенка Олександра, 39, 41, 42;

Тираспільська, 1 — 6, 12;

Троїцька, 45 — 51, 56 — 60;

Успенська, 60 — 64, 72, 89, 97 — 105;

Фігнер Віри, 11 — 26;

Гранітна (Чернишевського), 1 — 26;

Чумацька, 7, 41;

Шота Руставелі, 23, 35 — 53.

Південний РЕМ:

Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 17,А,Б,В, 31, 33А;

1 лінія Вільямса, 19, 43;

Березанська, 3/корп.12;

Дача Ковалевського, 72 — 126, 136;

Ляпідєвського, 3 — 16;

Дениса Максишка (Марії Демченко), 28 — 38;

Марії Демченко 5-а Лінія, 30,38;

Марії Демченко 6-а Лінія, 38;

пров. 1-й Амундсена, 1 — 24;

пров. 2-й Амундсена, 1 — 60;

пров. 3-й Амундсена, 6/корп.11, 12, 13;

пров. Амундсена, 2/корп.4;

пров. Ванний, 3 — 9;

пров. Вільямса, 2 — 15, 17, 18, 21;

пров. Водний, 1 — 21;

просп. Академіка Глушка, 17, 19;

Садовського, 1 — 47;

Саксаганського, 1 — 35;

Фонтанська дорога, 141,141а;

Чуковського Корнія, 63;

просп. Свободи, 32/а/1;

Зелений мис, товариство садівників, 133.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Нагадаємо, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.



Раніше ми повідомляли, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.