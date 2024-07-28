Отключение воды в Одессе сегодня, 28 июля: адреса

Вода капает из крана. Фото: Новости.

Сегодня, 28 июля, сотни жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Уведомление об отключении воды. Фото: скриншот

Где нет воды

просп. Украинских Героев

пров. Нечипуренко

ул. Европейская — частично

ул. Троицкая — частично

ул. Успенская — частично

ул. Еврейская — частично

ул. Алексея Косяченко

ул. Малышевского,1-56

ул. Граничная, 19-98

ул. Старицкого

пров. Композитора Вербицкого

ул. Текстильщиков

ул. Ольги Благовидовой

ул., Платанова,

ул. Желательно

ул. Святослава Рихтера, 40-148

ул. Т.Тесс

ул. Цветочная

пров. Ботанический, 4, 4а-6,

ул. Армейская 17-23

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что сегодня, 28 июля, в Одесской области графики отключений действуют почасовые отключения электроэнергии с 18:00 до 22:00. Подробнее о разделе на группы можно прочитать по ссылке.

Также мы сообщали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены, грозят серьезные последствия.