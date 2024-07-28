Отключение воды в Одессе сегодня, 28 июля: адреса

Сотни жителей Одессы остались без воды в воскресенье
Сегодня, 28 июля, сотни жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- просп. Украинских Героев
- пров. Нечипуренко
- ул. Европейская — частично
- ул. Троицкая — частично
- ул. Успенская — частично
- ул. Еврейская — частично
- ул. Алексея Косяченко
- ул. Малышевского,1-56
- ул. Граничная, 19-98
- ул. Старицкого
- пров. Композитора Вербицкого
- ул. Текстильщиков
- ул. Ольги Благовидовой
- ул., Платанова,
- ул. Желательно
- ул. Святослава Рихтера, 40-148
- ул. Т.Тесс
- ул. Цветочная
- пров. Ботанический, 4, 4а-6,
- ул. Армейская 17-23
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
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