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Сотни жителей Одессы остались без воды в воскресенье

28 июля 2024 13:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 28 июля: адреса
Вода капает из крана. Фото: Новости.
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 28 июля, сотни жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Уведомление об отключении воды. Фото: скриншот

Где нет воды

  • просп. Украинских Героев
  • пров. Нечипуренко
  • ул. Европейская — частично
  • ул. Троицкая — частично
  • ул. Успенская — частично
  • ул. Еврейская — частично
  • ул. Алексея Косяченко
  • ул. Малышевского,1-56
  • ул. Граничная, 19-98
  • ул. Старицкого
  • пров. Композитора Вербицкого
  • ул. Текстильщиков
  • ул. Ольги Благовидовой
  • ул., Платанова,
  • ул. Желательно
  • ул. Святослава Рихтера, 40-148
  • ул. Т.Тесс
  • ул. Цветочная
  • пров. Ботанический, 4, 4а-6,
  • ул. Армейская 17-23

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что сегодня, 28 июля, в Одесской области графики отключений действуют почасовые отключения электроэнергии с 18:00 до 22:00. Подробнее о разделе на группы можно прочитать по ссылке.

Также мы сообщали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены, грозят серьезные последствия.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Одесская ОГА Новости Одессы

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