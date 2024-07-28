Відключення води в Одесі сьогодні, 28 липня: адреси

Сотні жителів Одеси залишилися без води у неділю
Сьогодні, 28 липня, сотні жителів Приморського та Хаджибейського районів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це у неділю, 28 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- просп. Українських Героїв
- пров. Нечипуренко
- вул. Європейська — частково
- вул. Троїцька — частково
- вул. Успенська — частково
- вул. Єврейська — частково
- вул. Олексія Косяченка
- вул. Малишевського,1-56
- вул. Кордонна, 19-98
- вул. Старицького
- пров. Композитора Вербицького
- вул. Текстильників
- вул. Ольги Благовидової
- вул., Платанова,
- вул. Бажана
- вул. Святослава Ріхтера, 40-148
- вул. Т.Тесс
- вул. Квіткова
- пров. Ботанічний, 4, 4а-6,
- вул. Армійська 17-23
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Ми писали, що сьогодні, 28 липня, на Одещині графіки відключень діють погодинні відключення електроенергії з 18:00 до 22:00. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.
Також ми повідомляли, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть, загрожують серйозні наслідки.
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