Відключення води в Одесі сьогодні, 28 липня: адреси

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 липня, сотні жителів Приморського та Хаджибейського районів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 28 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

просп. Українських Героїв

пров. Нечипуренко

вул. Європейська — частково

вул. Троїцька — частково

вул. Успенська — частково

вул. Єврейська — частково

вул. Олексія Косяченка

вул. Малишевського,1-56

вул. Кордонна, 19-98

вул. Старицького

пров. Композитора Вербицького

вул. Текстильників

вул. Ольги Благовидової

вул., Платанова,

вул. Бажана

вул. Святослава Ріхтера, 40-148

вул. Т.Тесс

вул. Квіткова

пров. Ботанічний, 4, 4а-6,

вул. Армійська 17-23

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сьогодні, 28 липня, на Одещині графіки відключень діють погодинні відключення електроенергії з 18:00 до 22:00. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.

Також ми повідомляли, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть, загрожують серйозні наслідки.