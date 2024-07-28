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Сотні жителів Одеси залишилися без води у неділю

28 липня 2024 13:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 28 липня: адреси
Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 липня, сотні жителів Приморського та Хаджибейського районів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 28 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Повідомлення про відключення води. Фото: скриншот

Де немає води

  • просп. Українських Героїв
  • пров. Нечипуренко
  • вул. Європейська — частково
  • вул. Троїцька — частково
  • вул. Успенська — частково
  • вул. Єврейська — частково
  • вул. Олексія Косяченка
  • вул. Малишевського,1-56
  • вул. Кордонна, 19-98
  • вул. Старицького
  • пров. Композитора Вербицького
  • вул. Текстильників
  • вул. Ольги Благовидової
  • вул., Платанова,
  • вул. Бажана
  • вул. Святослава Ріхтера, 40-148
  • вул. Т.Тесс
  • вул. Квіткова
  • пров. Ботанічний, 4, 4а-6,
  • вул. Армійська 17-23

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сьогодні, 28 липня, на Одещині графіки відключень діють погодинні відключення електроенергії з 18:00 до 22:00. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.

Також ми повідомляли, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть, загрожують серйозні наслідки. 

Одеса Одеська область водопостачання вода Одеська ОДА Новини Одеси

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