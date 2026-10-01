Восстановление Черного моря: возможно ли это после войны

Птицы на побережье. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Черное море имеет уязвимую экосистему, которая уже испытывает сильное давление из-за войны и изменения климата. После завершения боевых действий восстановление водоема может затянуться на десятилетия. Экологи подчеркивают, что просто вернуть довоенное состояние недостаточно — море нужно сделать еще более устойчивым. Для этого необходимы системные исследования и участие человека.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

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Уникальная экосистема

Эколог Владислав Балинский объяснил, что Черное море уникально благодаря особенностям его экосистемы. Несмотря на значительную глубину, основная часть биоразнообразия сосредоточена в верхних примерно 150–200 метрах воды. Ниже начинается зона, где нет кислорода и содержится сероводород.

"Черное море — это вообще уникальное явление. Таких водоемов больше нет во всем мире. Потому что Черное море, несмотря на то, что оно очень и очень глубокое, вот этот слой жизни, он очень мал", — пояснил Балинский.

Именно поэтому северо-западная часть Чёрного моря имеет особое значение. Она важна для жизни многих видов, а изменения в этой зоне могут повлиять на всю экосистему.

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Как будут оцениваться изменения

Для будущего восстановления важно иметь четкую точку отсчета. Еще до начала полномасштабного вторжения реализовывались европейские проекты по исследованию состояния Черного моря. Параллельно специалисты начали собирать ДНК из водной среды, чтобы фиксировать биоразнообразие.

"И вот от этих показателей уже можно отталкиваться, чтобы потом провести черту: что было и что произошло. Потому что сейчас эти проекты по сбору ДНК уже очень масштабны. Именно они и фиксируют изменения в морской экосистеме Черного моря", — отметил эколог.

Такие исследования позволяют сравнивать состояние экосистемы до и после воздействия войны. Анализ ДНК помогает отслеживать изменения в составе морских организмов и соотношении видов.

Война усугубляет угрозы

Изменения в Черном море связаны не только с войной. На водоем также влияют климатические и гидрологические процессы. В частности, изменение уровня воды в европейских реках может запускать новые процессы в морской экосистеме.

"Мы видим, что сейчас фиксируются самые низкие уровни многих европейских рек. Дунай, по сути, как говорят, находится на историческом минимуме. Река Днестр — тоже говорят об историческом минимуме. Все это может запускать другие процессы", — рассказал Балинский.

По словам эколога, изменение гидродинамических условий может повлиять и на слой сероводорода. Если он станет больше, это может привести к масштабным изменениям в морской экосистеме.

Восстановление популяций

Отдельной проблемой является исчезновение видов. Балинский подчеркнул, что исчезновение каждого вида является необратимым процессом, если его популяция больше не восстанавливается.

"Для меня лично исчезновение каждого вида — это необратимый процесс. Ведь если раньше он встречался, а сейчас его уже нигде нет, это уже трагедия, потому что на смену ему ничего не приходит", — сказал эколог.

Он добавил, что Черное море и без войны имеет меньше видов, чем Средиземное. В то же время дополнительное антропогенное давление ускоряет утрату биоразнообразия.

Сколько потребуется времени

Восстановление морской экосистемы до стабильного состояния после войны не будет быстрым. Особенно сложным может оказаться восстановление популяций китообразных, в частности афалин и других дельфинов.

"Я не уверен, что, например, сейчас можно восстановить популяции китообразных и дельфинов. И для того, чтобы это произошло, всё-таки необходимо участие человека. И речь идёт даже не о годах, не о десятилетиях — об этом можно будет говорить через 50 лет", — отметил Балинский.

По его словам, у дельфинов длительный период размножения, и они рожают по одному детенышу. Поэтому их популяции не могут быстро восстанавливаться, особенно в условиях постоянного давления на морскую среду.

Улучшение состояния

После окончания войны Украине нужно будет не только восстановить экосистему до довоенного состояния, но и создать условия для её дальнейшего улучшения. Балинский привёл пример Дуная, где европейские специалисты работали над восстановлением речной экосистемы.

"Нам нужно не просто восстановить состояние, каким оно было до войны, мы должны сделать его лучше. И такая возможность есть при помощи именно европейцев, но сначала нам нужно победить врага, а потом уже мы сможем все это делать", — подытожил эколог.

Таким образом, восстановление Черного моря после войны потребует не только времени, но и постоянного контроля за состоянием экосистемы, научных исследований и природоохранных мер.

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