Відновлення Чорного моря: чи можливо це зробити після війни

Птахи на узбережжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Чорне море має вразливу екосистему, яка вже зазнає сильного тиску через війну та зміни клімату. Після завершення бойових дій відновлення водойми може тривати десятиліттями. Екологи наголошують, що повернути довоєнний стан недостатньо — море варто зробити ще стійкішим. Для цього потрібні системні дослідження та участь людини.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

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Унікальна екосистема

Еколог Владислав Балінський пояснив, що Чорне море є унікальним через особливості його екосистеми. Попри значну глибину, основна частина біорізноманіття зосереджена у верхніх приблизно 150–200 метрах води. Нижче починається зона, де немає кисню і міститься сірководень.

"Чорне море, воно взагалі унікальне. Таких більше немає водоймів у всьому світові. Бо Чорне море, при тому, що воно дуже і дуже глибоке, ось цей прошарок життя, він дуже маленький", — пояснив Балінський.

Саме тому північно-західна частина Чорного моря має особливе значення. Вона є важливою для життя багатьох видів, а зміни в цій зоні можуть впливати на всю екосистему.

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Як оцінюватимуть зміни

Для майбутнього відновлення важливо мати чітку точку відліку. Ще до початку повномасштабного вторгнення реалізовували європейські проєкти з дослідження стану Чорного моря. Паралельно фахівці почали збирати ДНК із водного середовища, щоб фіксувати біорізноманіття.

"І от від цих показників вже можна відштовхуватися для того, щоб потім провести черту, що було і що сталося. Бо зараз ці проєкти по збору ДНК, вони дуже потужні вже. Вони якраз і фіксують зміну в морській екосистемі Чорного моря", — зазначив еколог.

Такі дослідження дають змогу порівнювати стан екосистеми до та після впливу війни. Аналіз ДНК допомагає відстежувати зміни у складі морських організмів та співвідношенні видів.

Війна посилює загрози

Зміни в Чорному морі пов'язані не лише з війною. На водойму також впливають кліматичні та гідрологічні процеси. Зокрема, зміна рівня води в європейських річках може запускати нові процеси в морській екосистемі.

"Ми бачимо, що зараз фіксуються найменші рівні багатьох річок європейських. Дунай фактично, кажуть, має історичний мінімум. Річка Дністер — кажуть про історичний мінімум. Це все може запускати інші процеси", — розповів Балінський.

За словами еколога, зміна гідродинамічних умов може вплинути і на шар сірководню. Якщо він стане більшим, це може призвести до масштабних змін у морській екосистемі.

Відновлення популяцій

Окремою проблемою є втрата видів. Балінський наголосив, що зникнення кожного виду є незворотним процесом, якщо його популяція більше не відновлюється.

"Для мене особисто загибель кожного виду — це незворотний процес. Бо якщо він фіксувався, а зараз його вже ніде немає, це вже трагедія, бо на заміну нічого не приходить", — сказав еколог.

Він додав, що Чорне море й без війни має менше видів, ніж Середземне. Водночас додатковий антропогенний тиск пришвидшує втрату біорізноманіття.

Скільки треба часу

Повернення морської екосистеми до стабільного стану після війни не буде швидким. Особливо складним може бути відновлення популяцій китоподібних, зокрема афалін та інших дельфінів.

"Я не впевнений, що, наприклад, зараз можна відновити популяції китоподібних та дельфінів. І для того, щоб це відбулося, це все ж таки треба участь людини. І це навіть не роки, ні десятиріччя — це можна буде сказати через 50 років", — зазначив Балінський.

За його словами, дельфіни мають тривалий період розмноження і народжують по одному дитинчаті. Тому їхні популяції не можуть швидко відновлюватися, особливо за умов постійного тиску на морське середовище.

Покращення стану

Після завершення війни Україні потрібно буде не лише відновити екосистему до довоєнного стану, а й створити умови для її подальшого покращення. Балінський навів приклад Дунаю, де європейські фахівці працювали над відновленням річкової екосистеми.

"Ми маємо не просто стан відновити до того, яким він був до війни, ми маємо зробити краще. І є така можливість за допомогою саме європейців, але спочатку нам треба перемогти ворога, а потім вже ми можемо це все робити", — підсумував еколог.

Таким чином, відновлення Чорного моря після війни потребуватиме не лише часу, а й постійного контролю за станом екосистеми, наукових досліджень та природоохоронних заходів.

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