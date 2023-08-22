Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 августа.

Жара набирает обороты: где на Одесчине воздух прогреется до +38 градусов
22 августа 2023 06:30
Женщины прячутся от солнца под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 22 августа, настоящая жара окутает Одесскую область. В некоторых населенных пунктах воздух прогреется до +38°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 22-24°С, днем 31-33°С.
- Температура морской воды 26-27°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 48%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 20-25°С, днем 31-38°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
22 августа в Украине ожидается теплая солнечная погода. Однако в некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь с грозой. Подробный прогноз погоды читайте в материале.