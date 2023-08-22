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Жара набирает обороты: где на Одесчине воздух прогреется до +38 градусов

22 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 августа.
Женщины прячутся от солнца под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 22 августа, настоящая жара окутает Одесскую область. В некоторых населенных пунктах воздух прогреется до +38°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 22-24°С, днем ​​31-33°С.
  • Температура морской воды 26-27°С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 48%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 20-25°С, днем ​​31-38°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

22 августа в Украине ожидается теплая солнечная погода. Однако в некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь с грозой. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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