Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 августа.

Женщины прячутся от солнца под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 августа, настоящая жара окутает Одесскую область. В некоторых населенных пунктах воздух прогреется до +38°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 22-24°С, днем ​​31-33°С.

Температура морской воды 26-27°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 48%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-25°С, днем ​​31-38°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

22 августа в Украине ожидается теплая солнечная погода. Однако в некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь с грозой. Подробный прогноз погоды читайте в материале.