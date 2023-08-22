Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 серпня

Жінки ховаються від сонця під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 серпня, справжня спека окутає Одеську область. В деяких населених пунктах повітря прогріється до +38°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 22-24°С, вдень 31-33°С.

Температура морської води 26- 27°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 48%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 20-25°С, вдень 31-38°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

22 серпня в Україні очікується тепла сонячна погода. Однак у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ з грозою. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.