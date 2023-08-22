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Спека набирає обертів: де на Одещині повітря прогріється до +38 градусів

22 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 серпня
Жінки ховаються від сонця під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 22 серпня, справжня спека окутає Одеську область. В деяких населених пунктах повітря прогріється до +38°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 22-24°С, вдень 31-33°С.
  • Температура морської води 26- 27°С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 48%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 20-25°С, вдень 31-38°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

22 серпня в Україні очікується тепла сонячна погода. Однак у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ з грозою. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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