Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 серпня

Спека набирає обертів: де на Одещині повітря прогріється до +38 градусів
22 серпня 2023 06:30
Жінки ховаються від сонця під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 22 серпня, справжня спека окутає Одеську область. В деяких населених пунктах повітря прогріється до +38°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 22-24°С, вдень 31-33°С.
- Температура морської води 26- 27°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 48%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 20-25°С, вдень 31-38°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
22 серпня в Україні очікується тепла сонячна погода. Однак у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ з грозою. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.