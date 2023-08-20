Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 августа.

Одесситы отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 августа, в течение всего дня в Одессе сохраняется жара. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Вечером возможна облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 1-5 м/с.

Температура ночью 25-29°С, днем ​​28-32°С.

Температура морской воды 24-25°С

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Влажность — 46%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Температура ночью 18-22°С, днем ​​31-34°С, местами температура будет достигать 36°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 20 августа, почти на всей территории Украины ожидается небольшая облачность. В некоторых областях дожди и грозы.