Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 августа.

Жара не отступает: какой будет погода сегодня в Одессе
20 августа 2023 06:30
Одесситы отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 20 августа, в течение всего дня в Одессе сохраняется жара. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Вечером возможна облачность.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 1-5 м/с.
- Температура ночью 25-29°С, днем 28-32°С.
- Температура морской воды 24-25°С
- Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
- Влажность — 46%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
- Температура ночью 18-22°С, днем 31-34°С, местами температура будет достигать 36°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
Сегодня, 20 августа, почти на всей территории Украины ожидается небольшая облачность. В некоторых областях дожди и грозы.