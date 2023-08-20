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Спека не відступає: якою буде погода сьогодні в Одесі

20 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 серпня
Одесити відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 20 серпня, протягом усього дня в Одесі зберігатиметься спека. Опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Ввечері можлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 1-5 м/с.
  • Температура вночі 25-29°С, вдень 28-32°С.
  • Температура морської води 24-25°С
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
  • Вологість — 46%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 4-9 м/с.
  • Температура вночі 18-22°С, вдень 31-34°С, місцями температура сягатиме 36 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

Сьогодні, 20 серпня, майже по всій території України очікується невелика хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.

 

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