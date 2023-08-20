Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 серпня

Одесити відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 серпня, протягом усього дня в Одесі зберігатиметься спека. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ввечері можлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 1-5 м/с.

Температура вночі 25-29°С, вдень 28-32°С.

Температура морської води 24-25°С

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість — 46%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 4-9 м/с.

Температура вночі 18-22°С, вдень 31-34°С, місцями температура сягатиме 36 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

Сьогодні, 20 серпня, майже по всій території України очікується невелика хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.