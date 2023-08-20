Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 серпня

Спека не відступає: якою буде погода сьогодні в Одесі
20 серпня 2023 06:30
Одесити відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 20 серпня, протягом усього дня в Одесі зберігатиметься спека. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Ввечері можлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 1-5 м/с.
- Температура вночі 25-29°С, вдень 28-32°С.
- Температура морської води 24-25°С
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 46%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 4-9 м/с.
- Температура вночі 18-22°С, вдень 31-34°С, місцями температура сягатиме 36 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Сьогодні, 20 серпня, майже по всій території України очікується невелика хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.