Главная Одесса Жара не отступает — прогноз погоды на завтра в Одессе и области

Жара не отступает — прогноз погоды на завтра в Одессе и области

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 16:30
Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 17 августа
Кот в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 17 августа, в Одессе и области все еще будет достаточно тепло, а никаких осадков синоптики не прогнозируют. Кроме того, жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +18...+20 °C, а днем потеплеет до +28...+30 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20 °C, днем — от +28 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость хорошая. Кроме того, жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

None - фото 1
Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, в каком году в Украине исчезнут зимы. А также о том, какую погоду обещали синоптики в течение лета.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
