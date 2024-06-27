Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 27 июня.

Жара не отступает — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Сегодня, 27 июня, в Одессе ожидается жаркая и сухая погода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях как в Одессе, так и по всей области из-за постоянного повышения температуры. Сегодня термометры покажут до +28 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура морской воды +19...+20 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Бех осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +15...+20°C, днем +26...+31°C.
- На автодорогах области видимость добра.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 27 июня
В четверг, 27 июня, на большей части территории областей, кроме нескольких, ожидается солнечная и сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+31°C.
Температура воздуха ожидается в пределах +26...+31 °C, в Харьковской области местами +24...+27 °C. В Киеве в четверг будет сухо, солнечно с температурой воздуха до +28 °C.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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