Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 27 червня

Спека не відступає — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Сьогодні, 27 червня, в Одесі очікується спекотна і суха погода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища як в Одесі, так і по всій області, через постійне підвищення температури. Сьогодні термометри покажуть до +28 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура морської води +19...+20 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Бех опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +15...+20°C, вдень +26...+31 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 27 червня
У четвер, 27 червня, на більшій частині території областей, окрім декількох, очікується сонячна та суха погода. Температура повітря коливатиметься в межах +24...+31 °C.
Температура повітря очікується в межах +26...+31 °C, на Харківщині подекуди +24...+27 °C. У Києві в четвер буде сухо, сонячно, з температурою повітря до +28 °C.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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