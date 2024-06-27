Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 27 червня

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 червня, в Одесі очікується спекотна і суха погода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища як в Одесі, так і по всій області, через постійне підвищення температури. Сьогодні термометри покажуть до +28 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура морської води +19...+20 °C.

Детальний проноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Бех опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20°C, вдень +26...+31 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.



Прогноз погоди в Україні 27 червня

У четвер, 27 червня, на більшій частині території областей, окрім декількох, очікується сонячна та суха погода. Температура повітря коливатиметься в межах +24...+31 °C.

Температура повітря очікується в межах +26...+31 °C, на Харківщині подекуди +24...+27 °C. У Києві в четвер буде сухо, сонячно, з температурою повітря до +28 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні на 27 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.