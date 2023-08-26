Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 августа.

Жара окутает Одессу: какой будет погода в последнюю летнюю субботу
26 августа 2023 06:30
Люди гуляют. Фото: Новини.LIVE
Наступили последние летние выходные. Погода порадует одесситов и гостей города теплом и солнцем. В некоторых населённых пунктах воздух прогреется до +34°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 6-11 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
- Температура морской воды 25-26°С.
- Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
- Влажность — 56%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 6-11 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В субботу, 26 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Лишь в некоторых областях можно надеяться на кратковременный дождь. Подробный прогноз погоды читайте в материале.