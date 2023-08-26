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Жара окутает Одессу: какой будет погода в последнюю летнюю субботу

26 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 августа.
Люди гуляют. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Наступили последние летние выходные. Погода порадует одесситов и гостей города теплом и солнцем. В некоторых населённых пунктах воздух прогреется до +34°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем ​​28-30°С.
  • Температура морской воды 25-26°С.
  • Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
  • Влажность — 56%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью 17-22°С, днем ​​28-33°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В субботу, 26 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Лишь в некоторых областях можно надеяться на кратковременный дождь. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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