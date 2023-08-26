Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 августа.

Люди гуляют. Фото: Новини.LIVE

Наступили последние летние выходные. Погода порадует одесситов и гостей города теплом и солнцем. В некоторых населённых пунктах воздух прогреется до +34°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем ​​28-30°С.

Температура морской воды 25-26°С.

Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Влажность — 56%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем ​​28-33°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В субботу, 26 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Лишь в некоторых областях можно надеяться на кратковременный дождь. Подробный прогноз погоды читайте в материале.