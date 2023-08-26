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Спека окутає Одесу: якою буде погода в останню літню суботу

26 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 серпня
Люди гуляють. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Наступили останні літні вихідні. Погода порадує одеситів та гостей міста теплом та сонцем. В деяких населених пунктах повітря прогріється до +34°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 6-11 м/с.
  • Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
  • Температура морської води 25-26°С.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість — 56%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 6-11 м/с.
  • Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У суботу, 26 серпня, у більшості регіонів України збережеться спекотна погода. Лише у деяких областях можна сподіватися на короткочасний дощ. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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