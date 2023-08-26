Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 серпня

Спека окутає Одесу: якою буде погода в останню літню суботу
26 серпня 2023 06:30
Люди гуляють. Фото: Новини.LIVE
Наступили останні літні вихідні. Погода порадує одеситів та гостей міста теплом та сонцем. В деяких населених пунктах повітря прогріється до +34°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 6-11 м/с.
- Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
- Температура морської води 25-26°С.
- Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
- Вологість — 56%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 6-11 м/с.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У суботу, 26 серпня, у більшості регіонів України збережеться спекотна погода. Лише у деяких областях можна сподіватися на короткочасний дощ. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.