Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 серпня

Люди гуляють. Фото: Новини.LIVE

Наступили останні літні вихідні. Погода порадує одеситів та гостей міста теплом та сонцем. В деяких населених пунктах повітря прогріється до +34°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 6-11 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.

Температура морської води 25-26°С.

Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.

Вологість — 56%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 6-11 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У суботу, 26 серпня, у більшості регіонів України збережеться спекотна погода. Лише у деяких областях можна сподіватися на короткочасний дощ. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.