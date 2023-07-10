Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 июля.

Женщина гуляет в центре города. Фото: Новини.LIVE

Утром понедельника с неба исчезнут все облака и в течение всего дня в Одессе будет стоять ясная погода. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

В течение дня ясная погода

Ветер северо-западный, 4-7 м/с, порывы местами до 15 м/с.

Температура ночью 19-25 °С, днем ​​25-28 °С.

Температура морской воды 21-22 °С.

Атмосферное давление –- 762 мм рт. ст.

Влажность –- 39%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Ветер северный, 5-7 м/с,

Температура ночью 16-19 °С, днем ​​21-31 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

10 июля на большинстве территорий в этот день пройдут традиционные летние местные дожди, кое-где с грозами. Несмотря на это, почти по всей территории Украины температура воздуха достигнет +30 °С.