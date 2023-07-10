Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 июля.

Жара возвращается: какой будет погода в Одессе сегодня
10 июля 2023 06:30
Женщина гуляет в центре города. Фото: Новини.LIVE
Утром понедельника с неба исчезнут все облака и в течение всего дня в Одессе будет стоять ясная погода. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- В течение дня ясная погода
- Ветер северо-западный, 4-7 м/с, порывы местами до 15 м/с.
- Температура ночью 19-25 °С, днем 25-28 °С.
- Температура морской воды 21-22 °С.
- Атмосферное давление –- 762 мм рт. ст.
- Влажность –- 39%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза.
- Ветер северный, 5-7 м/с,
- Температура ночью 16-19 °С, днем 21-31 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
10 июля на большинстве территорий в этот день пройдут традиционные летние местные дожди, кое-где с грозами. Несмотря на это, почти по всей территории Украины температура воздуха достигнет +30 °С.