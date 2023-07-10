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Спека повертається: якою буде погода в Одесі сьогодні

10 липня 2023 06:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 липня
Жінка гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На ранок понеділка з неба зникнуть усі хмари та протягом усього дня в Одесі буде стояти ясна погода. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Ясна погода протягом дня
  • Вітер північно-західний, 4-7 м/с, пориви місцями до 15 м/с.
  • Температура вночі 19-25 °С, вдень 25 -28 °С.
  • Температура морської води 21-22 °С.
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
  • Вологість — 39%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північний, 5-7 м/с. 
  • Температура вночі 16-19 °С, вдень 21-31 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

10 липня на більшості територій цього дня пройдуть традиційні літні локальні дощі, подекуди з грозами. Попри це майже по всій території Україні температура повітря сягне до +30 °С. 

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