Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 липня

Спека повертається: якою буде погода в Одесі сьогодні
10 липня 2023 06:30
Жінка гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
На ранок понеділка з неба зникнуть усі хмари та протягом усього дня в Одесі буде стояти ясна погода. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Ясна погода протягом дня
- Вітер північно-західний, 4-7 м/с, пориви місцями до 15 м/с.
- Температура вночі 19-25 °С, вдень 25 -28 °С.
- Температура морської води 21-22 °С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 39%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північний, 5-7 м/с.
- Температура вночі 16-19 °С, вдень 21-31 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
10 липня на більшості територій цього дня пройдуть традиційні літні локальні дощі, подекуди з грозами. Попри це майже по всій території Україні температура повітря сягне до +30 °С.