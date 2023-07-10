Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 липня

Жінка гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

На ранок понеділка з неба зникнуть усі хмари та протягом усього дня в Одесі буде стояти ясна погода. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ясна погода протягом дня

Вітер північно-західний, 4-7 м/с, пориви місцями до 15 м/с.

Температура вночі 19-25 °С, вдень 25 -28 °С.

Температура морської води 21-22 °С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість — 39%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 5-7 м/с.

Температура вночі 16-19 °С, вдень 21-31 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

10 липня на більшості територій цього дня пройдуть традиційні літні локальні дощі, подекуди з грозами. Попри це майже по всій території Україні температура повітря сягне до +30 °С.