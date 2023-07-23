Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 июля.

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 июля, на смену пасмурному утру придет ясный день, но к вечеру в Одессе небо снова затянется облаками. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, 3–6 м/с.

Температура ночью 22–24°С, днем ​​24–29°С.

Температура морской воды — 21–22°С.

Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Влажность — 82%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами переменная облачность.

Ветер южный, 4–10 м/с.

Температура ночью 17–21°С, днем ​​27–32°С, местами до 34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 23 июля, в некоторых частях Украины ожидаются дожди и грозы. Синоптики рассказали, что температура воздуха будет комфортной почти всюду.