Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 июля.

Жара возвращается: какой будет погода в Одессе сегодня
23 июля 2023 06:30
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 23 июля, на смену пасмурному утру придет ясный день, но к вечеру в Одессе небо снова затянется облаками. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно с прояснениями.
- Ветер северо-западный, 3–6 м/с.
- Температура ночью 22–24°С, днем 24–29°С.
- Температура морской воды — 21–22°С.
- Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
- Влажность — 82%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами переменная облачность.
- Ветер южный, 4–10 м/с.
- Температура ночью 17–21°С, днем 27–32°С, местами до 34°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
Сегодня, 23 июля, в некоторых частях Украины ожидаются дожди и грозы. Синоптики рассказали, что температура воздуха будет комфортной почти всюду.