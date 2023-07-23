Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 липня

Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 липня, на зміну похмурому ранку настане ясний день, але ввечері в Одесі небо знову затягнеться хмарами. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Вітер північно-західний, 3-6 м/с.

Температура вночі 22–24°С, вдень 24–29°С.

Температура морської води — 21–22°С.

Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.

Вологість — 82%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Вітер південний, 4–10 м/с.

Температура вночі 17–21°С, вдень 27–32°С, місцями до 34°С.

На автошляхах області видимість добра.

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