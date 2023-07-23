Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 липня

Спека повертається: якою буде погода в Одесі сьогодні
23 липня 2023 06:30
Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 23 липня, на зміну похмурому ранку настане ясний день, але ввечері в Одесі небо знову затягнеться хмарами. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вітер північно-західний, 3-6 м/с.
- Температура вночі 22–24°С, вдень 24–29°С.
- Температура морської води — 21–22°С.
- Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
- Вологість — 82%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Вітер південний, 4–10 м/с.
- Температура вночі 17–21°С, вдень 27–32°С, місцями до 34°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 23 липня, у деяких частинах України очікуються дощі та грози. Синоптики розповіли, що температура повітря буде комфортною майже всюди.