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Спека повертається: якою буде погода в Одесі сьогодні

23 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 липня
Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 23 липня, на зміну похмурому ранку настане ясний день, але ввечері в Одесі небо знову затягнеться хмарами. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вітер північно-західний, 3-6 м/с.
  • Температура вночі 22–24°С, вдень 24–29°С.
  • Температура морської води — 21–22°С.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість — 82%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність.
  • Вітер південний, 4–10 м/с.
  • Температура вночі 17–21°С, вдень 27–32°С, місцями до 34°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні, 23 липня, у деяких частинах України очікуються дощі та грози. Синоптики розповіли, що температура повітря буде комфортною майже всюди.

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