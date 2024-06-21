В Одесской ОВА запретили пользоваться кондиционерами: причины

Здание Одесской ОВА. Архивное фото: Игорь Белов

Сотрудниками Одесской областной военной администрации официально запрещено включать кондиционеры. Такое и ряд других ограничений ввели согласно Закону Украины, нацеленного на эффективное использование электроэнергии.

Текст распоряжения опубликовали пользователи соцсетей.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер подписал распоряжение об экономии электроэнергии в админздании. Там речь идет о прекращении использования кондиционеров, а также о запрете освещать близлежащую территорию.

"Прекращение использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории и освещения наружной рекламы", — говорится в распоряжении.

Текст распоряжения главы Одесской ОВА. Фото: соцсети

Экономия электроэнергии

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по распоряжению Кабинета министров органы госвласти должны меньше потреблять свет. Такое же предложение он высказал и в отношении бизнеса — ограничить кондиционеры и энергоемкое оборудование, не критичное для производственной деятельности.

Однако долговременные блэкауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.

Добавим, что в целях экономии электроэнергии в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Сегодня они прогнозируются на протяжении всех суток. Подробнее о разделе на группы можно просмотреть по ссылке.