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Жара и тьма — в Одесской ОВА ограничили использование электроэнергии

21 июня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской ОВА запретили пользоваться кондиционерами: причины
Здание Одесской ОВА. Архивное фото: Игорь Белов
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сотрудниками Одесской областной военной администрации официально запрещено включать кондиционеры. Такое и ряд других ограничений ввели согласно Закону Украины, нацеленного на эффективное использование электроэнергии.

Текст распоряжения опубликовали пользователи соцсетей.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер подписал распоряжение об экономии электроэнергии в админздании. Там речь идет о прекращении использования кондиционеров, а также о запрете освещать близлежащую территорию.

"Прекращение использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории и освещения наружной рекламы", — говорится в распоряжении.

Экономия электроэнергии в Одесской ОВА
Текст распоряжения главы Одесской ОВА. Фото: соцсети

Экономия электроэнергии

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по распоряжению Кабинета министров органы госвласти должны меньше потреблять свет. Такое же предложение он высказал и в отношении бизнеса — ограничить кондиционеры и энергоемкое оборудование, не критичное для производственной деятельности.

Однако долговременные блэкауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.

Добавим, что в целях экономии электроэнергии в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Сегодня они прогнозируются на протяжении всех суток. Подробнее о разделе на группы можно просмотреть по ссылке.

Одесса
электроэнергия
реклама
Одесская область
экономия
электроснабжение
уличное освещение
Новости Одессы
Олег Кипер
кондиционер
свет

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