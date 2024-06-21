В Одеській ОВА заборонили користуватись кондиціонерами: причини

Будівля Одеської ОВА. Архівне фото: Ігор Бєлов

Співробітниками Одеської обласної військової адміністрації офіційно заборонено вмикати кондиціонери. Таке й низку інших обмежень ввели згідно із Законом України, що націлений на ефективне використання електроенергії.

Текст розпорядження опублікували користувачі соцмереж.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підписав розпорядження про економію електроенергії в адмінбудівлі. Там йдеться про припинення використання кондиціонерів, а також про заборону освітлювати прилеглу територію.

"Припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території та освітлення зовнішньої реклами", — йдеться у розпорядженні.

Текст розпорядження голови Одеської ОВА. Фото: соцмережі

Економія електроенергії

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за розпорядженням Кабінету міністрів органи держвлади мають менше споживати світла. Таку ж пропозицію він висловив і стосовно бізнесу — обмежити кондиціонери та енергомістке обладнання, що не є критичним для виробничої діяльності.

Однак довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Додамо, що з метою економії електроенергії на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень. Сьогодні вони прогнозуються впродовж всієї доби. Детальніше про розподіл на групи можна переглянути за посиланням.