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Спека та темрява — в Одеській ОВА обмежили використання електроенергії

21 червня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одеській ОВА заборонили користуватись кондиціонерами: причини
Будівля Одеської ОВА. Архівне фото: Ігор Бєлов
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Співробітниками Одеської обласної військової адміністрації офіційно заборонено вмикати кондиціонери. Таке й низку інших обмежень ввели згідно із Законом України, що націлений на ефективне використання електроенергії

Текст розпорядження опублікували  користувачі соцмереж. 

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підписав розпорядження про економію електроенергії в адмінбудівлі. Там йдеться про припинення використання кондиціонерів, а також про заборону освітлювати прилеглу територію. 

"Припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території та освітлення зовнішньої реклами", — йдеться у розпорядженні.

Економія електроенергії в Одеській ОВА
Текст розпорядження голови Одеської ОВА. Фото: соцмережі

Економія електроенергії

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за розпорядженням Кабінету міністрів органи держвлади мають менше споживати світла. Таку ж пропозицію він висловив і стосовно бізнесу — обмежити кондиціонери та енергомістке обладнання, що не є критичним для виробничої діяльності.

Однак довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Додамо, що з метою економії електроенергії на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень. Сьогодні вони прогнозуються впродовж всієї доби. Детальніше про розподіл на групи можна переглянути за посиланням.

Одеса
електроенергія
реклама
Одеська область
економія
електропостачання
вуличне освітлення
Новини Одеси
Олег Кіпер
кондиціонер
світло

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