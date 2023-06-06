Прогноз погоды в Одессе и области на 6 июня.

Кошка нежится на солнце. Фото: Новости.

Синоптики прогнозируют 6 июня теплую и солнечную погоду в Одессе и области. В течение дня переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 18–19°С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 62%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

6 июня в Закарпатье и Прикарпатье пройдут небольшие дожди, на всей территории Украины осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.