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Жарко и без осадков: какой будет погода в Одессе сегодня

6 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области на 6 июня.
Кошка нежится на солнце. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют 6 июня теплую и солнечную погоду в Одессе и области. В течение дня переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 13-15°С, днем 22-24°С.
  • Температура морской воды 18–19°С.
  • Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 62%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

6 июня в Закарпатье и Прикарпатье пройдут небольшие дожди, на всей территории Украины осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.

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