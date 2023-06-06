Прогноз погоды в Одессе и области на 6 июня.

Жарко и без осадков: какой будет погода в Одессе сегодня
6 июня 2023 06:30
Кошка нежится на солнце. Фото: Новости.
Синоптики прогнозируют 6 июня теплую и солнечную погоду в Одессе и области. В течение дня переменная облачность, без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 13-15°С, днем 22-24°С.
- Температура морской воды 18–19°С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 62%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
6 июня в Закарпатье и Прикарпатье пройдут небольшие дожди, на всей территории Украины осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.