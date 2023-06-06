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Спекотно і без опадів: якою буде погода в Одесі сьогодні

6 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі та області на 6 червня
Кішка ніжиться на сонці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують 6 червня теплу і сонячну погоду в Одесі та області. Протягом дня мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 13-15°С, вдень 22-24°С.
  • Температура морської води 18-19°С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 62%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

6 червня на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть невеликі дощі, на усій іншій території України опадів не очікується. Удень температура повітря підніметься до 26 градусів тепла. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

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