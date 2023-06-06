Прогноз погоди в Одесі та області на 6 червня

Кішка ніжиться на сонці. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують 6 червня теплу і сонячну погоду в Одесі та області. Протягом дня мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-15°С, вдень 22-24°С.

Температура морської води 18-19°С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість повітря — 62%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області видимість добра.

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Прогноз погоди в Україні

6 червня на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть невеликі дощі, на усій іншій території України опадів не очікується. Удень температура повітря підніметься до 26 градусів тепла. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.