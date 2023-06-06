Прогноз погоди в Одесі та області на 6 червня

Спекотно і без опадів: якою буде погода в Одесі сьогодні
6 червня 2023 06:30
Кішка ніжиться на сонці. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують 6 червня теплу і сонячну погоду в Одесі та області. Протягом дня мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 13-15°С, вдень 22-24°С.
- Температура морської води 18-19°С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 62%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
6 червня на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть невеликі дощі, на усій іншій території України опадів не очікується. Удень температура повітря підніметься до 26 градусів тепла. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.