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Жарко, как летом — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

16 апреля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 16 апреля
Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 16 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +25 °С днем и +14 °С ночью. Морская вода — +12...+13 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил, Болград, Вилково, Сарата, Белгород-Днестровский, Раздельная, Сербка, Затишье и Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер днем юго-восточный до 10 м/с.
  • Температура ночью +13...+15 °C, днем +24...+26 °C.
Жарко, как летом — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и вечером местами порывы, 15-17 м/с.
  • Температура ночью +12...+17 °C, днем +24...+29 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Жарко, как летом — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, украинцы могут столкнуться с ветреной погодой. Местами дождь может перейти в мокрый снег.

Температура воздуха будет очень неоднородна. На крайнем западе сегодня днем будет ниже +10 °С, а в центральных областях, на юге и востоке местами до +26 °С.

В общем, ситуация будет выглядеть следующим образом:

  • на западе +9...+14 °С, в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой области еще тепло, +18...+21 °С;
  • на севере +17...+19 °С;
  • в центральной части +23...+26 °С, в Винницкой области +21 °С;
  • в восточных областях +22...+26 °С;
  • в южной части +23...+26 °С.
Жарко, как летом — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня - фото 3
Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, что 8 апреля произошло важное астрономическое событие — полное солнечное затмение. К сожалению, это явление могли наблюдать лишь немногие жители Америки. Однако следующее такое зрелище, когда Луна будет видна на фоне Солнца, смогут увидеть и украинцы.

погода
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пожарная опасность
Новости Одессы
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