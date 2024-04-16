Погода в Одессе и области сегодня, 16 апреля

Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 16 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +25 °С днем и +14 °С ночью. Морская вода — +12...+13 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил, Болград, Вилково, Сарата, Белгород-Днестровский, Раздельная, Сербка, Затишье и Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер днем юго-восточный до 10 м/с.

Температура ночью +13...+15 °C, днем +24...+26 °C.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и вечером местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью +12...+17 °C, днем +24...+29 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, украинцы могут столкнуться с ветреной погодой. Местами дождь может перейти в мокрый снег.

Температура воздуха будет очень неоднородна. На крайнем западе сегодня днем будет ниже +10 °С, а в центральных областях, на юге и востоке местами до +26 °С.

В общем, ситуация будет выглядеть следующим образом:

на западе +9...+14 °С, в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой области еще тепло, +18...+21 °С;

на севере +17...+19 °С;

в центральной части +23...+26 °С, в Винницкой области +21 °С;

в восточных областях +22...+26 °С;

в южной части +23...+26 °С.

Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, что 8 апреля произошло важное астрономическое событие — полное солнечное затмение. К сожалению, это явление могли наблюдать лишь немногие жители Америки. Однако следующее такое зрелище, когда Луна будет видна на фоне Солнца, смогут увидеть и украинцы.