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Спекотно, як влітку — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні

16 квітня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 16 квітня
Люди гуляють у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 16 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +25 °С вдень і +14 °С вночі.  Морська вода — +12...+13 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл, Болград, Вилкове, Сарата, Білгород-Дністровський, Роздільна, Сербка, Затишшя та Любашівка.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер вдень південно-східний до 10 м/с.
  • Температура вночі +13...+15 °C, вдень +24...+26 °C.
Спекотно, як влітку — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі та ввечері місцями пориви, 15-17 м/с.
  • Температура вночі +12...+17 °C, вдень +24...+29 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Спекотно, як влітку — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня

Сьогодні, 16 квітня, українці можуть зіштовхнутися з вітряною погодою. Місцями дощ може перейти у мокрий сніг. 

Температура повітря буде вкрай неоднорідна. На крайньому заході сьогодні вдень подекуди буде нижче +10 °С, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 °С.

Загалом ситуація виглядатиме наступним чином:

  • на заході +9...+14 °С, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області ще тепло, +18...+21 °С;
  •  на півночі +17...+19 °С;
  •  у центральній частині +23...+26 °С, на Вінниччині +21 °С;
  •  у східних областях +22...+26 °С;
  •  у південній частині +23...+26 °С.
Спекотно, як влітку — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 3
Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 8 квітня, відбулася важлива астрономічна подія — повне сонячне затемнення. На жаль, це явище могли спостерігати лише деякі жителі Америки. Проте наступне таке видовище, коли Місяць буде видно на тлі Сонця, зможуть побачити й українці. 

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