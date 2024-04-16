Погода в Одесі і області сьогодні, 16 квітня

Спекотно, як влітку — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 16 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +25 °С вдень і +14 °С вночі. Морська вода — +12...+13 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл, Болград, Вилкове, Сарата, Білгород-Дністровський, Роздільна, Сербка, Затишшя та Любашівка.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер вдень південно-східний до 10 м/с.
- Температура вночі +13...+15 °C, вдень +24...+26 °C.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі та ввечері місцями пориви, 15-17 м/с.
- Температура вночі +12...+17 °C, вдень +24...+29 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні на 16 квітня
Сьогодні, 16 квітня, українці можуть зіштовхнутися з вітряною погодою. Місцями дощ може перейти у мокрий сніг.
Температура повітря буде вкрай неоднорідна. На крайньому заході сьогодні вдень подекуди буде нижче +10 °С, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 °С.
Загалом ситуація виглядатиме наступним чином:
- на заході +9...+14 °С, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області ще тепло, +18...+21 °С;
- на півночі +17...+19 °С;
- у центральній частині +23...+26 °С, на Вінниччині +21 °С;
- у східних областях +22...+26 °С;
- у південній частині +23...+26 °С.
Нагадаємо, що 8 квітня, відбулася важлива астрономічна подія — повне сонячне затемнення. На жаль, це явище могли спостерігати лише деякі жителі Америки. Проте наступне таке видовище, коли Місяць буде видно на тлі Сонця, зможуть побачити й українці.
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