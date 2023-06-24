Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Спортсмен из Одесчины получил медаль на Евроиграх-2023 arrow

Спортсмен из Одесчины получил медаль на Евроиграх-2023

24 июня 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Спортсмен из Одесчины получил медаль на Евроиграх-2023
Владислав Шепелев из Черноморска. Фото: НОК в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

21-летний спортсмен Владислав Шепелев из Черноморска получил бронзовую награду на ІІІ Европейских играх, проходящих в Польше. После 3 дня Украина идет на 4-м месте в медальном зачете.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

Читайте также:

Владислав, прыгнув на расстояние 16,67 метра, сумел занять третье место в командном чемпионате. Спортсмен уступил только итальянцу Тобиа Бокки (16,84 м) и Некати Эру из Турции (16,71 м).

Прыжок спортсмена с Одесской области. Фото: НОК в Одесской области
Прыжок спортсмена с Одесской области. Фото: НОК в Одесской области

Одесская область на Евроиграх-2023

В общем, все участвовавшие в этих соревнованиях спортсмены из Одесской области получили медали. Итак, у нас полный набор наград: золото завоевала Анжелика Терлюга, серебро получила Анита Серегина, а Владислав Шепелев обеспечил бронзу. Это значительно лучший результат, чем на предыдущих Играх-2019, где мы завоевали только две медали (тогда обе награды получили наши выдающиеся каратистки).

Напомним, третий день подряд есть приятные новости из Европейских игр в Польше. В соревнованиях по карате украинцы вслед за золотом Анжелики Терлюги взяли еще 2 медали. Чемпионом в весовой категории до 75 кг в мужском кумите стал Андрей Заплитный, серебро среди женщин до 61 кг завоевала Анита Серегина. Эксклюзивные фото и комментарий спортсменки из Черноморска — в материале Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас