Спортсмен из Одесчины получил медаль на Евроиграх-2023

Владислав Шепелев из Черноморска. Фото: НОК в Одесской области

21-летний спортсмен Владислав Шепелев из Черноморска получил бронзовую награду на ІІІ Европейских играх, проходящих в Польше. После 3 дня Украина идет на 4-м месте в медальном зачете.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

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Владислав, прыгнув на расстояние 16,67 метра, сумел занять третье место в командном чемпионате. Спортсмен уступил только итальянцу Тобиа Бокки (16,84 м) и Некати Эру из Турции (16,71 м).

Прыжок спортсмена с Одесской области. Фото: НОК в Одесской области

Одесская область на Евроиграх-2023

В общем, все участвовавшие в этих соревнованиях спортсмены из Одесской области получили медали. Итак, у нас полный набор наград: золото завоевала Анжелика Терлюга, серебро получила Анита Серегина, а Владислав Шепелев обеспечил бронзу. Это значительно лучший результат, чем на предыдущих Играх-2019, где мы завоевали только две медали (тогда обе награды получили наши выдающиеся каратистки).

Напомним, третий день подряд есть приятные новости из Европейских игр в Польше. В соревнованиях по карате украинцы вслед за золотом Анжелики Терлюги взяли еще 2 медали. Чемпионом в весовой категории до 75 кг в мужском кумите стал Андрей Заплитный, серебро среди женщин до 61 кг завоевала Анита Серегина. Эксклюзивные фото и комментарий спортсменки из Черноморска — в материале Новини.LIVE.