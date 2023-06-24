Спортсмен з Одещини здобув медаль на Євроіграх-2023

Владислав Шепелєв з Чорноморська. Фото: НОК в Одеській області

21-річний спортсмен Владислав Шепелєв з Чорноморська отримав бронзову нагороду на ІІІ Європейських іграх, що проходять у Польщі. Після 3-го дня Україна йде на 4-му місці в медальному заліку.

Про це повідомляє НОК в Одеській області.

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Владислав, стрибнув на відстань 16,67 метра, він зумів посісти третю сходинку в командному чемпіонаті. Спортсмен поступився лише італійцю Тобіа Боккі (16,84 м) та Некаті Еру з Туреччини (16,71 м).

Стрибок спортсмена з Одещини. Фото: НОК в Одеській області

Одеська область на Євроіграх-2023

Загалом, всі спортсмени з Одеської області, які брали участь у цих змаганнях, здобули медалі. Отже, у нас повний набір нагород: золото завоювала Анжеліка Терлюга, срібло отримала Аніта Серьогіна, а Владислав Шепелєв забезпечив бронзу. Це значно кращий результат, ніж на попередніх Іграх-2019, де ми здобули лише дві медалі (тоді обидві нагороди отримали наші видатні каратистки).

Нагадаємо, третій день поспіль маємо приємні новини з Європейських ігор у Польщі. У змаганнях з карате українці слідом за золотом Анжеліки Терлюги взяли ще 2 медалі. Чемпіоном у ваговій категорії до 75 кг у чоловічому куміте став Андрій Заплітний, срібло серед жінок до 61 кг виборола Аніта Серьогіна. Ексклюзивні фото та коментар спортсменки з Чорноморська — у матеріалі Новини.LIVE.