Спортсмен из Одессы стал двукратным чемпионом Европы по джиу-джитсу

Первую золотую медаль спортсмен получил в 2020 году

Одессит Юрий Драгонер завоевал "золото" чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу. В этом году спортивный турнир проходил во Франции.

Об этом Новини.LIVE узнали из местных СМИ.

Отметим, что спортсмен одержал четыре победы в четырех встречах, в том числе над медалистами чемпионатов Европы и мира и стал первым в категории коричневых поясов.

"Украина была, есть и будет сильной и непобедимой. С самого начала подготовки к соревнованиям у меня была безумная мотивация поднять украинский флаг на пьедестале уважения чемпионата Европы и заявить о нас, о нашей стране, о том, что мы сильные и победим, несмотря на все. Спасибо за поддержку моим близким и всей моей команде Black Gi Sport. Я чувствовал ее даже на расстоянии", — сказал одесский чемпион.

Следует добавить, что первое "золото" чемпионата Европы спортсмену покорилось в 2020 году в категории пурпурных поясов. Именно таким образом одессит стал двукратным чемпионом Европы.

Напомним, бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко пока не может рассчитывать на украинскую аудиторию болельщиков. Страница спортсмена в Instagram оказалась заблокированной для украинцев.

А бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос рассказал о раскладе сил в предстоящем поединке Василия Ломаченко с Девином Хейни. Он считает, что украинец проигрывает младшему и более быстрому сопернику.

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