Спортсмен з Одеси став дворазовим чемпіоном Європи з джиу-джитсу

Першу золоту медаль спортсмен отримав у 2020 році

Одесит Юрій Драгонер здобув "золото" чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу. Цьогоріч спортивний турнір відбувався у Франції.

Про це Новини.LIVE дізналися з місцевих ЗМІ.

Зазначимо, що спортсмен здобув чотири перемоги у чотирьох зустрічах, у тому числі — над медалістами чемпіонатів Європи та світу — і став першим у категорії коричневих пасків.

"Україна була, є і буде сильною та непереможною. Від самого початку підготовки до змагань у мене була шалена мотивація підняти український прапор на п’єдесталі пошани чемпіонату Європи та заявити про нас, про нашу країну, про те, що ми сильні і переможемо попри все. Дякую за підтримку моїм близьким і всій моїй команді Black Gi Sport. Я відчував її навіть на відстані", — сказав одеський чемпіон.

Слід додати, що перше "золото" чемпіонату Європи спортсмену підкорилося у 2020 році в категорії пурпурових пасків. Саме таким чином, одесит став дворазовим чемпіоном Європи.

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