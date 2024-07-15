Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Спортсмены из Одесчины будут представлять Украину на Олимпийских играх — кто именно arrow

Спортсмены из Одесчины будут представлять Украину на Олимпийских играх — кто именно

15 июля 2024 18:24
Верзилова Єлизавета - редактор
Олимпийская сборная Украины: кто будет представлять из Одесщины
Спортсменты из Одесской области будут представлять Украину. Иллюстративное фото: НОК
Верзилова Єлизавета - редактор

Национальный Олимпийский Комитет (НОК) Украины утвердил список спортсменов на Олимпийских играх. Итак, в Париже Одесскую область будут представлять семь спортсменов

Об этом сообщила пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

Читайте также:

Достижения одесситов уже отмечены на международных аренах, что делает их надежными претендентами на медали для Украины на Олимпийских играх. Этот состав спортсменов представляет широкий спектр дисциплин, от стрельбы до фехтования, тенниса, футбола и борьбы. А именно:

  • Ирина Маловичко, мастер стендовой стрельбы и серебряный призер чемпионата мира-2023, которая первой в Украине получила лицензию на Олимпиаду.
  • Елена Кровацкая и Алина Комащук, саблистки и серебряные призерки Олимпийских игр 2016 года.
  • Дайана Ястремская, полуфиналистка открытого чемпионата Австралии-2024 по теннису.
  • Владимир Салюк и Максим Брагару, бронзовые призеры чемпионата Европы-2023 (U-21) по футболу.
  • Василий Михайлов, 28-летний борец свободного стиля.

Больше об Олимпиаде 2024

Мы писали, что сборная Украины на Олимпиаде будет состоять из 140 спортсменов. В общей сложности наша страна будет представлена в 23 видах спорта.

Также и. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сказал, что представителей России не должно быть на Олимпиаде ни в одном виде. Произошло это из-за критериев МОК по допуску россиян к ОИ-2024.

Одесса спорт Олимпийские игры Одесская область Новости Одессы Олимпиада-2024 НОК Олимпийская сборная Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля