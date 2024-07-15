Олимпийская сборная Украины: кто будет представлять из Одесщины

Спортсменты из Одесской области будут представлять Украину. Иллюстративное фото: НОК

Национальный Олимпийский Комитет (НОК) Украины утвердил список спортсменов на Олимпийских играх. Итак, в Париже Одесскую область будут представлять семь спортсменов

Об этом сообщила пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

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Достижения одесситов уже отмечены на международных аренах, что делает их надежными претендентами на медали для Украины на Олимпийских играх. Этот состав спортсменов представляет широкий спектр дисциплин, от стрельбы до фехтования, тенниса, футбола и борьбы. А именно:

Ирина Маловичко, мастер стендовой стрельбы и серебряный призер чемпионата мира-2023, которая первой в Украине получила лицензию на Олимпиаду.

Елена Кровацкая и Алина Комащук, саблистки и серебряные призерки Олимпийских игр 2016 года.

Дайана Ястремская, полуфиналистка открытого чемпионата Австралии-2024 по теннису.

Владимир Салюк и Максим Брагару, бронзовые призеры чемпионата Европы-2023 (U-21) по футболу.

Василий Михайлов, 28-летний борец свободного стиля.

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Мы писали, что сборная Украины на Олимпиаде будет состоять из 140 спортсменов. В общей сложности наша страна будет представлена в 23 видах спорта.

Также и. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сказал, что представителей России не должно быть на Олимпиаде ни в одном виде. Произошло это из-за критериев МОК по допуску россиян к ОИ-2024.