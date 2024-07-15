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Спортсмени з Одещини представлятимуть Україну на Олімпійських іграх — хто саме

15 липня 2024 18:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Олімпійська збірна України: хто представлятиме з Одещини
Спортсменти з Одещини представлятимуть Україну. Ілюстративне фото: НОК
Верзілова Єлизавета - редактор

Національний Олімпійський Комітет (НОК) України затвердив список спортсменів на Олімпійських іграх. Отже, цьогоріч у Парижі Одеську область представлятимуть семеро спортсменів.

Про це повідомила пресслужба відділення НОК України в Одеській області

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Досягнення одеситів вже відзначені на міжнародних аренах, що робить їх надійними претендентами на медалі для України на Олімпійських іграх. Цей склад спортсменів представляє широкий спектр дисциплін, від стрільби до фехтування, тенісу, футболу і боротьби. А саме:

  • Ірина Маловічко, майстриня стендової стрільби та срібна призерка чемпіонату світу-2023, яка першою в Україні здобула ліцензію на Олімпіаду.
  • Олена Кравацька і Аліна Комащук, шаблістки та срібні призерки Олімпійських ігор 2016 року.
  • Даяна Ястремська, півфіналістка відкритого чемпіонату Австралії-2024 з тенісу.
  • Володимир Салюк і Максим Брагару, бронзові призери чемпіонату Європи-2023 (U-21) з футболу.
  • Василь Михайлов, 28-річний борець вільного стилю.

Більше про Олімпіаду 2024

Ми писали, що збірна України на Олімпіаді складатиметься зі 140 спортсменів. Загалом наша країни буде представлена у 23 видах спорту.

Також в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний сказав, що представників Росії не має бути на Олімпіаді у жодному вигляді. Сталося це через критерії МОК щодо допуску росіян до ОІ-2024.

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