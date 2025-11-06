Ким заявил, что новая Ассоциация прифронтовых городов будет добиваться справедливых условий для восстановления регионов

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Кадр из интервью

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о цели Ассоциации прифронтовых городов и громад, которая объединит ключевые регионы, находящиеся под постоянными обстрелами России. Основная задача - сформировать единый фронт для общения с центральной властью и выбить справедливые условия для восстановления и поддержки бизнеса.

Об этом Виталий Ким рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

"Общий голос" прифронтовых областей



Виталий Ким заявил, что ключевые прифронтовые регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам, решили действовать сообща. Создание Ассоциации позволит им говорить с Кабинетом министров и другими ведомствами не как отдельные области (Николаевская, Харьковская или Запорожская), а как единая группа территорий с общими проблемами.

По словам Кима, это необходимо, поскольку текущие механизмы поддержки бизнеса не работают в полной мере, особенно в сферах кредитования и страхования.

"Например, кредитование или страхование рисков. Они существовали, но сам инструментарий внутри банков не позволял их реализовать. Потому что риски были больше, категорийность, другие параметры, и банкам просто было невыгодно кредитовать бизнес на прифронтовых территориях", — пояснил Ким.

Руководитель ОВА подчеркнул, что объединение потребует не просто льгот, а разработки конкретных механизмов, которые сделают работу на прифронтовой территории экономически выгодной. Например, вместо софинансирования 50% на 50% с государством, они будут предлагать 80% от государства.

Кроме того, он указал на финансовую несправедливость, когда прифронтовые регионы вынуждены восстанавливать многие разрушенные объекты за счет собственных, уменьшенных из-за войны, бюджетов.

"Когда нет бюджетов, а в структуре больше надо средств на восстановление (потому что физически больше здесь ударов) - это не справедливо", — резюмировал Виталий Ким.

Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин призвала правительство усилить устойчивость системы здравоохранения в зонах риска. Организация предлагает внедрить новые форматы защищенных больниц.

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о предоставлении международной поддержки для прифронтовых регионов.