Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Справедливость для прифронтовых городов — Ким о новой ассоциации

Справедливость для прифронтовых городов — Ким о новой ассоциации

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 23:56
обновлено: 01:05
Ким заявил, что новая Ассоциация прифронтовых городов будет добиваться справедливых условий для восстановления регионов
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Кадр из интервью

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о цели Ассоциации прифронтовых городов и громад, которая объединит ключевые регионы, находящиеся под постоянными обстрелами России. Основная задача - сформировать единый фронт для общения с центральной властью и выбить справедливые условия для восстановления и поддержки бизнеса.

Об этом Виталий Ким рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

"Общий голос" прифронтовых областей


Виталий Ким заявил, что ключевые прифронтовые регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам, решили действовать сообща. Создание Ассоциации позволит им говорить с Кабинетом министров и другими ведомствами не как отдельные области (Николаевская, Харьковская или Запорожская), а как единая группа территорий с общими проблемами.

По словам Кима, это необходимо, поскольку текущие механизмы поддержки бизнеса не работают в полной мере, особенно в сферах кредитования и страхования.

"Например, кредитование или страхование рисков. Они существовали, но сам инструментарий внутри банков не позволял их реализовать. Потому что риски были больше, категорийность, другие параметры, и банкам просто было невыгодно кредитовать бизнес на прифронтовых территориях", — пояснил Ким.

Руководитель ОВА подчеркнул, что объединение потребует не просто льгот, а разработки конкретных механизмов, которые сделают работу на прифронтовой территории экономически выгодной. Например, вместо софинансирования 50% на 50% с государством, они будут предлагать 80% от государства.

Кроме того, он указал на финансовую несправедливость, когда прифронтовые регионы вынуждены восстанавливать многие разрушенные объекты за счет собственных, уменьшенных из-за войны, бюджетов.

"Когда нет бюджетов, а в структуре больше надо средств на восстановление (потому что физически больше здесь ударов) - это не справедливо", — резюмировал Виталий Ким.

Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин призвала правительство усилить устойчивость системы здравоохранения в зонах риска. Организация предлагает внедрить новые форматы защищенных больниц.

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о предоставлении международной поддержки для прифронтовых регионов.

Николаев Николаевская область Виталий Ким восстановление война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации