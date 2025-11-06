Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Справедливість для прифронтових міст — Кім про нову асоціацію

Справедливість для прифронтових міст — Кім про нову асоціацію

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 23:56
Оновлено: 01:05
Кім заявив, що нова Асоціація прифронтових міст буде добиватись справедливих умов для відновлення регіонів
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Кадр з інтерв'ю

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про мету Асоціації прифронтових міст і громад, яка об'єднає ключові регіони, що перебувають під постійними обстрілами Росії. Основне завдання — сформувати єдиний фронт для спілкування з центральною владою та вибити справедливі умови для відновлення і підтримки бізнесу.

Про це Віталій Кім розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

"Спільний голос" прифронтових областей


Віталій Кім заявив, що ключові прифронтові регіони, які зазнають постійних обстрілів, вирішили діяти спільно. Створення Асоціації дозволить їм говорити з Кабінетом міністрів та іншими відомствами не як окремі області (Миколаївська, Харківська чи Запорізька), а як єдина група територій зі спільними проблемами.

За словами Кіма, це необхідно, оскільки поточні механізми підтримки бізнесу не працюють повною мірою, особливо у сферах кредитування та страхування.

"Наприклад, кредитування чи страхування ризиків. Вони існували, але сам інструментарій всередині банків не дозволяв їх реалізувати. Тому що ризики були більші, категорійність, інші параметри, і банкам просто було невигідно кредитувати бізнес на прифронтових територіях", — пояснив Кім.

Керівник ОВА підкреслив, що об’єднання вимагатиме не просто пільг, а розробки конкретних механізмів, які зроблять роботу на прифронтовій території економічно вигідною. Наприклад, замість співфінансування 50% на 50% з державою, вони пропонуватимуть 80% від держави.

Крім того, він вказав на фінансову несправедливість, коли прифронтові регіони змушені відновлювати багато зруйнованих об'єктів коштом власних, зменшених через війну, бюджетів.

"Коли немає бюджетів, а в структурі більше треба коштів на відновлення (тому що фізично більше тут ударів) — це не є справедливо", — резюмував Віталій Кім.

Нагадаємо, Асоціація прифронтових міст та громад закликала уряд посилити стійкість системи охорони здоров'я у зонах ризику. Організація пропонує впровадити нові формати захищених лікарень.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про надання міжнародної підтримки для прифронтових регіонів.

Миколаїв Миколаївська область Віталій Кім відновлення війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації