Кім заявив, що нова Асоціація прифронтових міст буде добиватись справедливих умов для відновлення регіонів

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про мету Асоціації прифронтових міст і громад, яка об'єднає ключові регіони, що перебувають під постійними обстрілами Росії. Основне завдання — сформувати єдиний фронт для спілкування з центральною владою та вибити справедливі умови для відновлення і підтримки бізнесу.

Про це Віталій Кім розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

"Спільний голос" прифронтових областей



Віталій Кім заявив, що ключові прифронтові регіони, які зазнають постійних обстрілів, вирішили діяти спільно. Створення Асоціації дозволить їм говорити з Кабінетом міністрів та іншими відомствами не як окремі області (Миколаївська, Харківська чи Запорізька), а як єдина група територій зі спільними проблемами.

За словами Кіма, це необхідно, оскільки поточні механізми підтримки бізнесу не працюють повною мірою, особливо у сферах кредитування та страхування.

"Наприклад, кредитування чи страхування ризиків. Вони існували, але сам інструментарій всередині банків не дозволяв їх реалізувати. Тому що ризики були більші, категорійність, інші параметри, і банкам просто було невигідно кредитувати бізнес на прифронтових територіях", — пояснив Кім.

Керівник ОВА підкреслив, що об’єднання вимагатиме не просто пільг, а розробки конкретних механізмів, які зроблять роботу на прифронтовій території економічно вигідною. Наприклад, замість співфінансування 50% на 50% з державою, вони пропонуватимуть 80% від держави.

Крім того, він вказав на фінансову несправедливість, коли прифронтові регіони змушені відновлювати багато зруйнованих об'єктів коштом власних, зменшених через війну, бюджетів.

"Коли немає бюджетів, а в структурі більше треба коштів на відновлення (тому що фізично більше тут ударів) — це не є справедливо", — резюмував Віталій Кім.

