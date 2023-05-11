Дело коллаборанта Стремоусова рассматривают в Одессе: как продвигается процесс
Дело мертвого коллаборанта Кирилла Стремоусова слушают в Малиновском районном суде Одессы. В настоящее время завершилось подготовительное судебное заседание по совершению серии уголовных правонарушений.
Об этом сообщили в Малиновском райсуде.
Прокурор во время судебного заседания подал ходатайство о проведении специального судебного производства по этому делу.
Коллегия судей рассмотрела вопрос о возможности назначения судебного разбирательства обвинительного акта и ходатайства, заявленного прокурором.
В свою очередь адвокат не возражала относительно проведения специального судебного производства, но высказала свои замечания относительно невозможности назначения обвинительного акта к судебному разбирательству, ссылаясь на его недостатки. Защита обратилась в суд с просьбой вернуть ходатайство прокурору для устранения недостатков.
Впрочем, суд отклонил иск защиты. Следующее судебное заседание назначено 19 мая 2023 г. на 12.00.
Обвинение Стремоусову
Стремоусова обвиняют в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Речь о коллаборационной деятельности и государственной измене.
Напомним, что в начале января прокуратура отправила в суд обвинительные акты в отношении трех херсонских гауляйтеров. Речь идет об оккупационном "председателе военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителе и так называемом "председателе Херсонской городской администрации". Офис генерального прокурора не назвал фамилий подозреваемых, но, судя по обнародованным фотографиям, это Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов (который считается погибшим в ДТП) и Александр Кобец.
Известно, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области еще 9 ноября, перед освобождением Херсона от российской оккупации.
Напомним, что в Министерстве внутренних дел тогда прокомментировали эту новость, заявив, что предателя могли убрать и российские кураторы, потому что Стремоусов им стал мешать.