Дело коллаборанта Стремоусова рассматривают в Одессе: как продвигается процесс

Коллаборант Кирилл Стремоусов. Фото: росСМИ

Дело мертвого коллаборанта Кирилла Стремоусова слушают в Малиновском районном суде Одессы. В настоящее время завершилось подготовительное судебное заседание по совершению серии уголовных правонарушений.

Об этом сообщили в Малиновском райсуде.

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Прокурор во время судебного заседания подал ходатайство о проведении специального судебного производства по этому делу.

Коллегия судей рассмотрела вопрос о возможности назначения судебного разбирательства обвинительного акта и ходатайства, заявленного прокурором.

В свою очередь адвокат не возражала относительно проведения специального судебного производства, но высказала свои замечания относительно невозможности назначения обвинительного акта к судебному разбирательству, ссылаясь на его недостатки. Защита обратилась в суд с просьбой вернуть ходатайство прокурору для устранения недостатков.

Впрочем, суд отклонил иск защиты. Следующее судебное заседание назначено 19 мая 2023 г. на 12.00.

Обвинение Стремоусову

Стремоусова обвиняют в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Речь о коллаборационной деятельности и государственной измене.

Напомним, что в начале января прокуратура отправила в суд обвинительные акты в отношении трех херсонских гауляйтеров. Речь идет об оккупационном "председателе военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителе и так называемом "председателе Херсонской городской администрации". Офис генерального прокурора не назвал фамилий подозреваемых, но, судя по обнародованным фотографиям, это Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов (который считается погибшим в ДТП) и Александр Кобец.

Известно, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области еще 9 ноября, перед освобождением Херсона от российской оккупации.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел тогда прокомментировали эту новость, заявив, что предателя могли убрать и российские кураторы, потому что Стремоусов им стал мешать.