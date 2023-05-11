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Справу колаборанта Стремоусова розглядають в Одесі: як просувається процес

11 травня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Справу колаборанта Стремоусова розглядають в Одесі: як просувається процес
Колаборант Кирило Стремоусов. Фото: росЗМІ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухають у Малиновському районному суді Одеси. Наразі завершилося підготовче судове засідання у скоєнні серії кримінальних правопорушень.

Про це повідомили в Малиновському райсуді.

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Прокурор під час судового засідання подав клопотання про проведення спеціального судового провадження в цій справі.

Колегія суддів розглянула питання щодо можливості призначення судового розгляду обвинувального акту та клопотання, яке було заявлене прокурором.

Своєю чергою, адвокат не заперечувала щодо проведення спеціального судового провадження, але висловила свої зауваження стосовно неможливості призначення обвинувального акту до судового розгляду, посилаючись на його недоліки. Захист звернувся до суду з проханням повернути клопотання прокурору для усунення зазначених недоліків.

Втім суд відхилив позов захисту. Наступне судове засідання призначено 19 травня 2023 року на 12.00.

Обвинувачення Стремоусову

Стремоусова обвинувачують у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Йдеться про колабораційну діяльність та державну зраду.

Нагадаємо, що на початку січня прокуратура відправила до суду обвинувальні акти щодо трьох херсонських гауляйтерів. Йдеться про окупаційного "голову військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника та так званого "голову Херсонської міської адміністрації". Офіс генерального прокурора не назвав прізвищ підозрюваних, але, судячи із оприлюднених фотографій, це Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов (який вважається загиблим у ДТП) та Олександр Кобець.

Відомо, що Стремоусов загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Херсонській області ще 9 листопада, перед звільненням Херсона від російської окупації.

Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ тоді прокоментували цю новину, заявивши, що зрадника могли прибрати і російські куратори, бо Стремоусов їм почав заважати.

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