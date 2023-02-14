Дело мертвого коллаборанта Стремоусова будут слушать в Одессе

Его обвиняют в госизмене

Дело мертвого коллаборанта Кирилла Стремоусова будут слушать в Малиновском районном суде Одессы. Такое решение было принято, поскольку соответствующее производство поступило в Николаевский суд с нарушением правил территориальной подсудности.

Об этом Новини.LIVE узнали из постановления Верховного суда.

Дело будут слушать в Одессе

В Верховный Суд поступило представление председателя Николаевского апелляционного суда о направлении уголовного производства в другой суд. Представление обосновано тем, что инкриминируемые обвиняемому уголовные правонарушения были совершены в Херсоне и потому уголовное правонарушение должно быть направлено в Херсонский городской суд Херсонской области.

"Коллегия судей считает необходимым удовлетворить представление председателя Николаевского апелляционного суда и направить уголовное производство по ОСОБА_4 (Кирилл Стремоусов. — Ред.) из Центрального районного суда Николаева в Малиновский районный суд Одессы для его рассмотрения", — говорится в постановлении суда.

Обвинение Стремоусову

Стремоусова обвиняют в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Речь о коллаборационной деятельности и государственной измене.

Напомним, что в начале января прокуратура отправила в суд обвинительные акты в отношении трех херсонских гауляйтеров. Речь идет об оккупационном "председателе военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителе и так называемом "председателе Херсонской городской администрации". Офис генерального прокурора не назвал фамилий подозреваемых, но, судя по обнародованным фотографиям, это Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов (считающийся погибшим в ДТП) и Александр Кобец.

Известно, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области еще 9 ноября, перед освобождением Херсона от российской оккупации.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел тогда прокомментировали эту новость, заявив, что предателя могли убрать и российские кураторы, потому что Стремоусов им стал мешать.